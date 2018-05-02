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AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imzalar verildi

AK Parti'de 316 milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verdi. AK Parti Cuma günü adaylık başvurusu yapacak.

AK Partide Cumhurbaşkanı Erdoğan için imzalar verildi

02 Mayıs 2018 18:03

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