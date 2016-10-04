AK Parti'de Bayraklı, Karabağlar ve Bergama ilçelerinin istifaları AK Parti Genel Merkezi tarafından alınmış, AK Parti İzmir İlçe Başkanı Safiye Özcan ise daha önce görevinden ayrılmıştı. Dört ilçede boşalan koltuklar için bazı isimler Ankara'ya davet edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, İzmir Koordinatörü Yardımcısı Murat Yıldırım, Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve AK Parti İzmir Teşkilat Başkanı Abdurrahman Tosun da bulunduğu görüşmede; Bayraklı’da Avukat Özgür Hızal, Karabağlar’da Kazım Erten Bergama’da Hakan Koştu ve Urla’da Ahmet Olgun Bilici başkan seçildi.