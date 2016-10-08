Yerel yönetimlerin sorunlarını yerinde belirlemek için belediye başkanları ve partisinin ilçe başkanlarıyla Malatya’da otelde bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaya, “Şuan kadar AK Parti'nin 874 belediye başkanı ve 12 bin yakın meclis üyesi ile ilgili süreç belli bir noktaya geldi. Tespit ettiğimiz Belediye Başkanlarından 4 tanesini ihraç ettik, birinin de istifasını aldık. Meclis üyelerinden şuana kadar 14 meclis üyesini istifalarını alındı. 2 binden fazla da belediye personeli ile ilgili KHK’lar ile işten uzaklaştırma işlemi yapıldı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin FETÖ İle ilgili yapılan işlemleri sulandırdığını ifade eden Kaya, “Ana Muhalefet partisi FETÖ ile ilgili AK Parti’nin yaptığı işlemleri biraz sulandırmaya ve farklı bir noktaya çekme gayreti görüyoruz. Bunu asla kabul etmek mümkün değildir. Biz 17-25 Aralık’ta bu mücadeleye başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız bu bir terör örgütüdür dediğinde CHP’liler bunları himaye etti. 2014 yerel seçimlerine beraber girdiler. Birgül Ayman Güler biz cemaat ile birlikte 2014 yerel seçimlerine girdik dediler. Biz buna rağmen tek tek araştırıyoruz. CHP araştırma yapmasın ayna baksın birçokları kendilerini göreceklerdir” diye konuştu.

AK Parti olarak yerel yönetimlerin sorunlarını yerinde belirlemek için burada olduklarını ifade eden Kaya, "Eğer belediyelerimizi doğru dizayn edemezsek bırakın yatırımcıların gelmesini mevcutları bile kaçırmak mümkündür. Dolayısıyla Türkiye’de şehirlerin gelişmesi, büyümesi bu ülkenin aynı zamanda motor gücünü oluşturuyor. Artık ülkelerin yarıştığı bir tablodan geçtik şimdi şehirlerin rekabet ettiği, işbirlikleri yaptığı bir tabloya evrildik" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise siyasetin tek limanı ahlak olduğunu kaydederek, “Siyaset Akademisi yaklaşık 8 yıl evvel başladı. İnşallah 2016 yılında Malatya’da ilk dersini Erol Kaya verilecek ve siyasetin tek limanı ahlaktır. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu süreci bizler de buralardan devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yerel yönetimlerin rol modeli oldu. Bütün belediyelerimizin Özellikle İstanbul’da çöp yığınlarından olduğu susuzluğun başını alıp gittiği bir dönemde yerel yönetimlerde bir isim Türkiye’de yıldız gibi parladı. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ilçe belediye başkanlarımızla birlikte göreve gelen isimlerden bir tanesi de Erol Kaya idi. Yaklaşık 15 yıl hem belediye başkanlığı, sonrasında da Cumhurbaşkanlığına danışmanlık yaparak yerel yönetimlerdeki otoritelerden bir olduğunu çok net hissettirdi. Bugün de yerel yönetimlerden sorumlu Başkan yardımcımız olarak görevine devam ediyor. Yerel yönetimler bizim çalışmalarımızın temelidir. AK Parti iktidarının temelinde ilk göreve gelen Refah Partisi, Fazilet Partisi o dönemde görev yapan belediye başkanlarının çok ciddi emekleri var. Bu konudaki temel isimde Cumhurbaşkanımızdır. Dünden bugüne bütün yerel yönetimlerdeki görev yapan arkadaşlarımıza hakikaten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.