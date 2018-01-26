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AK Parti'de Hakkari İl Başkanlığı'na atama yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür'ün getirildiğini açıkladı.

AK Partide Hakkari İl Başkanlığına atama yapıldı

26 Ocak 2018 16:17

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür'ün getirildiğini söyledi. Ataş, atamanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

23 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AK Parti Hakkari İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Emrullah Gür ile Metin Tekin yarışmıştı. Kongrede 244 delegenin oyunu alan Metin Tekin, AK Parti İl Başkanı seçilmişti. 

Feyzullah Taş

 

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