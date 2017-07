AK Parti’de İstanbul genelinde delege seçimleri başladı

AK Parti’de ilçelerde yapılan mahalle delege seçimleri heyecanı başladı. İstanbul’da 37 ilçe için yapılan delege seçimleri kurulan sandıklarda devam ediyor. İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Şişli ilçesinde kurulan seçim noktasını ziyaret etti.

“Kendi içimizde demokratik bir yarış”

Yoğun bir katılımın olduğumu seçim noktasına sandık görevlileri ve partililerle selamlaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci daha sonra kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı. Delege seçimlerini 2019’da yapılacak olan genel seçim için ön hazırlık olarak nitelendiren Temurci konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yenilenmemiz, çok daha güçlü bir motivasyonla, kurucu liderimizle 2019’a doğru yürümemiz lazım. Biz şu anda teşkilatlarımızla birlikte bunun ilk adımlarını atıyoruz. Bugün 431 delegeyi her ilçeden seçiyoruz. Sandıklarımız mahalle mahalle kuruldu. Bütün İstanbul olarak kendi içimizdeki demokratik yarışı gerçekleştiriyoruz. Her rengin her kesimin olduğu bir delege yapısıyla İstanbul’un her noktasında bugün bu coşkuyu hep birlikte kutluyoruz.”

“Türkiye’de baraj yüzde 50 artı 1”

Selim Temurci, AK Parti’nin geçmişinden bugüne sürekli yenilik içinde olduğunu söyledi. Partinin olduğundan daha da gençleşmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Temurci, “AK Parti hep kendini yenileyen ve geliştiren bir siyasi hareket. Dolayısıyla böyle bir siyasi hareketin içerisinde partimizin çok daha fazla gençleşmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Hanım kardeşlerimizin partide daha da fazla olması gerektiğini biliyoruz. Türkiye önümüzdeki seçimlerde yeni bir sistemle tanışacak. Parlamenter sistem artık geride kaldı. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne doğru gidiyoruz ve artık Türkiye’de baraj yüzde 10 değil. Türkiye’de baraj yüzde 50 artı 1” dedi.

Seçimler 18.00’de sona erecek

İstanbul genelinde eş zamanlı yapılan seçimler hakkında da bilgiler veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, seçimlerin 37 ilçede yapıldığını ifade etti. Seçimlerde 15 binin üzerinde delegenin seçileceğini hatırlatan Temurci şöyle konuştu; “Belediyesi bizde olan ilçelerde ve kongre yaptığımız ilçelerde 400 delegemiz var. 30 doğal delegemiz var ilçe yönetim kurulu üyelerimiz. Bir doğal delegemiz de belediye başkanı. Yani kongre ile gelen ilçelerde 430 artı 1 delegemiz var. Şu anda İstanbul’un 37 ilçesinde delege seçimleri var. 15 binin üzerinde delegelerle birlikte bugün saat 18.00 itibariyle İstanbul’da bitecek.”

