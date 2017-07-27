AK Parti'den Bahçeli-Davutoğlu polemiğine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinin önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bugün parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Ünal, “Bildiğiniz üzere bugün Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın onurlandıracağı milletvekillerimizle birlikte partimizde bir toplantı gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü kararlaştırılan ve Meclis Grup Başkanlığımızın Salı günü milletvekillerimize duyurduğu bu toplantıda Meclis’in tatile girmesiyle birlikte özellikle yaz çalışma programında milletvekillerimizin seçim bölgelerinde yapacağı çalışmalara dönük bir karşılıklı değerlendirme yapılacak. Aynı şekilde biliyorsunuz AK Parti kongre süreci de başlıyor. Yine kongre sürecine dönük milletvekillerimizin kendi seçim bölgelerindeki çalışmalara dönük bazı değerlendirmeler ve müzakereler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Meclisimizin önümüzdeki hafta çalışmayacak olması ve grup toplantımızın da önümüzdeki hafta yapılmayacak olması dolayısıyla bu toplantıya gerek görülmüştür” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan polemiğin sorulması üzerine Ünal, “Bu konuda herhangi bir şekilde yeni açıklamalar yapmaya gerek yok. Çünkü Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu durum, aynı şekilde Türkiye bir taraftan 4 tane terör örgütüyle mücadele ederken bu konuda tekrar açıklama yapıp yeniden tartışma başlatmak gibi bir amacımız söz konusu değil. Dünkü yaptığımız basın açıklamasında partimizin meseleye bakış açısını, özellikle Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu pozitif gündeme dönük temennimizi de ifade ettik. Türkiye’nin içinden geçtiği bir kritik süreç var. Burada herhangi bir şekilde kişisel tartışmaların ya da geçmişe dönük birtakım açıklamaların ve geçmişte olmuş ya da olduğu düşünülen bazı hususların tekrardan konuşulmasının şu anda ne vakti ne de zamanı. Bizim tekrar tekrar söylediğimiz bir şey var, siyasette nezaket çok önemli ve kıymetlidir. Tabii ki siyasetçi düşüncelerini ifade edecektir ama düşüncelerini açıklarken siyasetin nezaketi çerçevesinde bunların yapılması gerektiğini tekrardan altını çizerek ifade ettik” dedi.

Enise Vural