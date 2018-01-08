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AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bahçeli'nin ittifak önerisi hakkında "Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır." dedi.

AK Partiden Bahçeliye ittifak cevabı!

08 Ocak 2018 17:01

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını değerlendirdi. Turan, MHP'nin 2019 seçimlerinde aday göstermeme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin şunları söyledi;

UYUM YASALARI İÇİN TÜM PARTİLER BİR ARAYA GELSİN

"Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil. 

 

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