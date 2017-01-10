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AK Parti’den Celal Kılıçdaroğlu açıklaması

AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye üye olduğu haberlerinin asılsız olduğu, Kılıçdaroğlu’nun partiye üyelik talebinin etik nedenlerden dolayı kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yayımladı.

AK Partiden Celal Kılıçdaroğlu açıklaması

10 Ocak 2017 08:35

Konuyla ilgili AK Parti’den yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: “Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye üye olduğu yönünde haberler yer almıştır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Parti Tüzüğümüzün ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre; üyelik için talep formu doldurmak; üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler itibariyle ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakıl-ma-maktadır. Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyu ile paylaşan İlçe Başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır. İlgili kişinin, AK Parti’ye üyelik talebi ‘etik’ nedenlerle kabul edilmeyecektir.

AK Parti kuruluşundan bugüne ’üyelik’ çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususun altını özellikle belirtmekte fayda var: AK Parti hiç kimsenin şahsi hesaplaşmasına zemin yapılacak bir Parti değildir. Partimiz aynı şekilde ‘aile mahremiyeti’nin korunmasına da büyük bir önem vermektedir.”

Etiketler: ak parti, Celal kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu


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