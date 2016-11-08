AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'nin PM bildirgesine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP PM bildirisi baştan sona partimize, Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve ülkemize yönelik hakaret ve iftiralarla, yalan beyanlarla doludur. CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. CHP, terör örgütlerinin yanında, Cumhuriyetin ve halkın karşısında durdukça bu milletten gereken dersi almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.