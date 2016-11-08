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AK Parti'den CHP hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, "CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

AK Partiden CHP hakkında suç duyurusu

08 Kasım 2016 16:59

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'nin PM bildirgesine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP PM bildirisi baştan sona partimize, Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve ülkemize yönelik hakaret ve iftiralarla, yalan beyanlarla doludur. CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. CHP, terör örgütlerinin yanında, Cumhuriyetin ve halkın karşısında durdukça bu milletten gereken dersi almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Sekreteri


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