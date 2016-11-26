Suç duyurusu dilekçesi, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ve İl Başkanı M. Dündar Ünlü adına Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener tarafından adli makamlara sunuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şehidin cenazesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve suç işlemeye teşvik edici ortamı hazırlayanların cezalandırılması talebi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunulduğu belirtildi. Sunulan dilekçede, ülkemizin ve şehrimizin hassas bir dönemden geçtiği böyle bir ortamda halkı suç işlemeye teşvik etmenin halkın bir bölümünü diğer bir bölümü aleyhine kışkırtmanın suç olduğu, ilgililerinin cezalandırılması ve gerekli önlemlerin alınmasının gerektiğine dikkat çekildiği de bildirildi.

Öte yandan CHP İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer almıştı:

“Şehidimiz Jandarma Uzm. Cvs. Mehmet Arıyeşil’in 26.11.2016 cumartesi günü (yarın) Reşadiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesinde defnedilecektir. Katil PKK işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl. Kurtuluş CHP de olacak. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. İl Başkanı Av. Sinan Özkar.”