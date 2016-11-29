Sümer, "Görevi, vazifesi ne olursa olsun, hiçbir kimsenin 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’nin gözleri önünde yaşanan kanlı saldırıyı, önemsizleştirmesine, sulandırmasına izin vermeyiz. Bu siyasetin de ötesinde, o gece canlarını vatan için feda eden, millet için, vatan için, ülkemizin özgürlüğü için kendilerini siper eden şehitlerimize karşı vazifemizdir. Ve biz bu vazifeyi, her ne şartta olursa olsun sonuna kadar yerine getirmekten kaçmayız" dedi.

"O gece mecliste görev yapan, 'Öleceksek burada ölelim' diyen milletin vekilleri ile konuşsun. Belki o gece yaşananları bir nebze olsun anlar, kendi insanının üzerine bomba yağdıran hainleri görür ve o geceyi sulandırma girişiminden vazgeçer" diyen Sümer, ".Niyazi Nefi Kara sadece kanla yazılan bir destanı küçüksemekle kalmıyor aynı zamanda da suç işliyor. Milletvekili dokunulmazlığı hiçbir kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. '15 Temmuz Kalkışması Cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde yapılmıştır' ifadesinin CHP’nin resmi ideolojisi olmadığını CHP Genel Başkanının darbe girişimi sonrasında yaptığı açıklamalardan anlayabiliyoruz. Görülüyor ki Niyazi Nefi Kara CHP Genel Başkanına inanmıyor. Kamuoyu bu konuda sürekli hassasiyet gösterecektir" ifadelerini kaydetti.

Niyazi Nefi Kara’nın ve yaptığı açıklamaların takipçisi olacaklarını ve açıklamaları milletin takdirine bıraktığını söyleyen İl Başkanı Sümer, bu tip girişimlere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.