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AK Parti'den Fransa'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Fransa’da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır" dedi.

AK Partiden Fransaya sert tepki

07 Mayıs 2018 17:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız gazeteci ve yazarın Kur'an'dan bazı ayetlerin silinmesini istemesine yönelik açıklamada bulundu.

Ünal, bu talebin bağnazlık olduğunu ifade ederek, "Fransa’da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır. Siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa’nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir. Bu 'modern' haçlı zihniyetinin temsilcilerini ve imza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum. Yüce dinimiz İslam ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar değişmeyecek, insanlığa ışık tutmaya devam edecektir" dedi.  

 

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