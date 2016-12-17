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AK Parti’den Halep’e yardım TIR’ı

Düzce İnsan Hakları Yardım Derneği (İHH) öncülüğünde AK Parti Düzce İl Başkanlığı Halep’e yiyecek malzemesi dolu bir tır yardımı gönderdi.

AK Partiden Halepe yardım TIRı

17 Aralık 2016 11:05

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, Halep’te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayarak Halep’te zor durumda olan insanlar için yardımı tırı gönderdi. Halep’e Yol Açın kampanyası kapsamında İHH tarafından geçtiğimiz gün Halep’e yardım gönderilmişti. AK Parti Düzce İl Genel Sekreteri Özgür Bergut, Yerel Yönetimler Başkanı Murat Ayyıldız ve Ar-Ge Başkanı Şinasi Tuzluoğlu Halep’e gidecek olan yardım tırını yola çıkardı.
AK Parti Düzce Ar-Ge Başkanı Şinasi Tuzluoğlu, “ Halep’te zulüm gören kardeşlerimiz için İHH tarafından ülke genelinde bir kampanya başlatıldı. AK Parti Düzce teşkilatı olarak biz de Halep’te kardeşlerimiz için bir su damlası da olsa yardımcı olmak istedik. Bize destek olan vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” dedi. 

Etiketler: Düzce İnsan Hakları Yardım Derneği (İHH)


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