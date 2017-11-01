AK Parti’den istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, ilçe ve belediye başkanları katıldı.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek, milletin gönlünde yer edinmek için de çalıştıklarını söyledi.

Parti olarak ilçe kongrelerini tamamladıklarını, kadın ve gençlik kolları kongrelerinin ise devam ettiğini belirten Başkan Karadağ, 2019 yılında yapılacak yerel, başkanlık ve genel seçiler için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Türkiye’de ilçe kongrelerini sorunsuz olarak bitiren ilk ilin Çorum olduğunu dile getiren Karadağ “Bununla da teşkilat mensupları olarak ne kadar övünsek azdır. Bu sadece benim başarım değildir. Bu uyumlu ve ahenkli bir çalışmanın sonucudur. Herkes üzerine düşen görevi yapmasa böyle bir başarıya imza atamazdık. Aynı ahenkli çalışmayı kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimizle gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar kadın kolları kongrelerimizin 8 tanesini, gençlik kolları kongrelerimizin 9 tanesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Her geçen gün millete daha da iyi hizmet etmenin, milletimizin gönlünde taht kurmanın gayreti içerisinde olacaklarını anlatan Karadağ, “Köylerimize gittiğimiz zaman artık ana gündem maddesi vatandaşımızın acil ihtiyaçları değil. Artık vatandaşlarımız konfora dayalı ihtiyaçlarını iletiyor. Milletimizin konforu arttıkça talepleri de değişiyor. Bu değişen taleplere de AK Parti iktidarı olarak cevap vermenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

2019 seçimlerine şimdiden hazırlık yaptıklarını anlatan Karadağ, “Bundan sonraki süreçte yenilenen teşkilatlarımızla birlikte esnaf ziyaretlerimiz, köy ziyaretlerimiz, STK ziyaretlerimiz yoğunluk kazanacaktır. Hem ilçe başkanlarımız yeni yönetimleriyle birlikte, hem de belediye başkanlarımız meclis üyeleriyle birlikte ziyaretler yapacaktır ve milletimizin taleplerine cevap vereceğiz. Ayrıca teşkilat anlamında da yeni yönetimlerimizle birlikte birim başkanlıklarımızın koordinesinde yeni ekipler oluşturacağız, mahalle teşkilatlarımızı gözden geçiriyoruz. Onları da tamamladıktan sonra sandık kurullarımızı gözden geçiriyoruz. Bu birimlerimiz de aynı yönetim kurulu toplantıları gibi aynı şekilde bir araya gelecektir. İki hususa çok önem veriyoruz. Birincisi milletimize hizmet etmek, ikincisi de milletimizle hemhal olmak, onların gönlünü kazanmaktır. Parti olarak sadece hizmeti yeterli görmüyoruz. Gönüllere de girmenin gayreti içerisindeyiz. Zira insanımız sadece hizmeti zaten yapılması gereken olarak görmektedir. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünde yer edinmek. Sıkılmadık el bırakmamaktır. Bu anlamda da bütün parti bireylerimiz olarak bu görevleri yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“2019 yılını zaferlerle yaşanmış bir yıl olarak tamamlayacağız”

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ise, 2019 yılını zaferlerle yaşanmış bir yıl olarak tamamlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Muzaffer Külcü, yerel ve genel seçimlerin yanı sıra devlet başkanının da bu seçimlerde seçileceğini hatırlattı.

Kişilerin fani davaların ise baki olduğunu dile getiren Külcü, “Bulunduğumuz görevleri Allah kimimize bir kez, kimimize 2 kez veya daha fazla nasip eder. Herkesin nasibinde ne varsa nihayetinde karşısına çıkacak odur. Kim ilçe başkanı ya da belediye başkanı hangi tedbiri alırsa alsın, hangi hazırlığı yaparsa yapsın hiçbir tedbir takdirin önüne geçemez. Burada hepimizin yapacağı yegane şey ilçe teşkilatlarımız, ilçe belediye başkanlarımızla, il başkanlığımız il belediyemizle üç önemli seçimin yer aldığı 2019 yılına en iyi şekilde hazırlanmak. Kaderi milletin kaderiyle örtüşen AK Parti’yi buradan nasıl en güçlü parti, tüm seçimleri kazanmış parti olarak çıkarabiliriz. Tek derdimiz, tek planımız, tek hedefimiz bu olmalı. Kongreler yapılıyor, teşkilatlar yenileniyor. Geriye bakacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Bakacağımız tek şey ufuktur ve 2019 yılındaki hedeflerdir” dedi.

2019 yılı Mart ayında yerel yönetimlerde AK Parti’nin zafer kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Külcü, “Bu Türkiye için çok önemli. Türkiye artık sadece Türkiye’den ibaret bir ülke değil. Türkiye yaptıklarıyla, yapacaklarıyla söylemiyle dünyanın en gözde ülkelerinden birisidir. Türkiye, yarın ne söyleyeceği, ne yapacağı dünyanın çok büyük kesimi tarafından takip edilen bir ülkedir. Bu bizim için çok büyük bir şans ve bahtiyarlık vesilesidir. Bu milletin kadim değerleriyle barışık ve onları yüceltmek için siyaset yapan siyasetinin partisinin yegane amacı olan bir liderle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 15 yılın her birisi dev eserle ülkeyi donatarak geçirildi. Bugün ülkenin hala yegane umudu, ülkemizdeki coğrafyanında da yegane ümidi olarak görülen bir partiyiz. Bu partinin kaderi ülkenin kaderiyle örtüşür hale geldi. Bizim ihmalimizden, bizim tembelliğimizden, bizim zaafiyetimizden bir kayıp yaşarsa ülke o sadece AK Parti’nin ve ülkenin kaybı değil Balkanlar’dan Orta Asya’ya dünyanın en ücra köşesindeki mazlumlar bundan etkilenecektir. Onun için bu kalenin sapa sağlam ayakta durması lazım. Her birimizin bir kalenin komutanı, askeri neferi gibi görmemiz lazım. Bulunduğumuz yerlerde de işimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın bu kadar işinin içerisinde Çorum’daki seçimleri düşünmemesi lazım. Eğer onları bu işlerin peşine düşecek, buralarda çalışma yaptıracak, mesai yaptıracak olursak liderimize, kendimize de, mesai arkadaşlarımıza da partimize de haksızlık yaparız. Son düzlüğe girdiğimiz bu dönemde herkes elinde hangi işi varsa söz verdiği hangi iş varsa başladığı bunların hepsini 2019 yılına gelmeden önce bitireceğiz. Biz bunları millete yapmak üzere söz verdik. Aldananda olmayacağız aldatanda olmayacağız. Ayrıca halkla iç içe olacağız. Onların sevgisini kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Muhammed Muttalip Yalçın

