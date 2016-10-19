Diğer
Kategoriler

AK Parti'den referandum için tarih

AK Parti'den başkanlık referandumu için tarih verildi.

AK Partiden referandum için tarih

19 Ekim 2016 13:35

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başkanlık sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, teklifin Ocak ayında Meclis’e gelebileceğini belirterek, “Nisan ayında referanduma gidilebilir” dedi.

Başkanlık teklifi ile ilgili 2007 yılında çalışma yaptıklarını belirten Yazıcı, “Meclis’te kurulan komisyonlarda hazırlandı. 3-5 gün içinde de toplayacağız” şeklinde konuştu.

Yazıcı, 12-15 maddeyi içeren bir teklifle başkanlık sisteminin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Teklif 330'un üzerinde oy alırsa takvim nasıl şekillenir?

Yazıcı, "Bu da düzenlemeye bağlı. Üç aylık geçici maddeyle sunulabilir. Bugüne kadar uygulamalarda olduğu gibi ocak ayında geçerse, cumhurbaşkanın onaylama süreci var. Diğer çalışmalara da baktığımızda nisan ayına denk geliyor." dedi.

Etiketler: başkanlık sistemi, hayati yazıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!