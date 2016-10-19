AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başkanlık sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, teklifin Ocak ayında Meclis’e gelebileceğini belirterek, “Nisan ayında referanduma gidilebilir” dedi.

Başkanlık teklifi ile ilgili 2007 yılında çalışma yaptıklarını belirten Yazıcı, “Meclis’te kurulan komisyonlarda hazırlandı. 3-5 gün içinde de toplayacağız” şeklinde konuştu.

Yazıcı, 12-15 maddeyi içeren bir teklifle başkanlık sisteminin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Teklif 330'un üzerinde oy alırsa takvim nasıl şekillenir?

Yazıcı, "Bu da düzenlemeye bağlı. Üç aylık geçici maddeyle sunulabilir. Bugüne kadar uygulamalarda olduğu gibi ocak ayında geçerse, cumhurbaşkanın onaylama süreci var. Diğer çalışmalara da baktığımızda nisan ayına denk geliyor." dedi.