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AK Parti'den 'tek tip kıyafet' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına dönük çalışmalara işaret ederek, "Elbette ki dünyadaki örnekleri, bunun yansımalarını da dikkate almak suretiyle bu konu üzerinde çalışılıyor" dedi.

AK Partiden tek tip kıyafet açıklaması

01 Ağustos 2017 12:45

Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve beraberindeki isimler, bu davayı yakından takip ediyor. AK Parti'nin Akıncı Üssü Davasına müdahil olduğunu açıklayan Yazıcı, "Ümit ediyor ve bekliyoruz ki Türk adaleti adil yargılamayla ki öyle devam ediyor, bu davaları fazla uzatmadan, uluslararası hukukun kurallarını gözetmek suretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine egemen, hukuk devleti müktesebatı içinde bu yargılamaları sürdürüyor. İnşallah bu yargılamalar bitince, sanıklar, failler, darbeciler elbette ki hak ettikleri cezayı alacak. Yargılamanın tek amacı var, haksıza haddini bildirmek, haklıya da hakkını vermek. Şehit yakınları başta olmak üzere Türk milletinin bütünü mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin soru üzerine Yazıcı, "Yargılama süresi ile bağlantılı bu örgütün belli yerlerden talimat almak suretiyle birtakım unsurları propaganda aracı olarak kullandığını görmekteyiz. Bunun çok yakın örneği, 'Hero' diye nitelenen tişörtü giyerek salona gelmiş olmaları. Bundan da hareketle, sanık durumunda olan, şüpheli durumunda olan bu faillerin tek tip elbise giymelerine ilişkin bir tartışma devam ediyor. Elbette ki dünyadaki örnekleri, bunun yansımalarını da dikkate almak suretiyle bu konu üzerinde çalışılıyor. Esas olan şu, tep tip elbisenin ötesinde, hiçbir failin terör örgütü mensubu irtibatlısı olarak yargı önüne çıkan, hiçbir bireyin propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine izin vermeyeceğiz. Konu ile alakalı Adalet Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı, bu hassasiyet içerisinde süreçleri yönetiyoruz, idare ediyoruz."

Yazıcı'nın konuşması sırasında bir vatandaş, idam ipini göstererek 'idam isteriz' sloganı attı.  

Etiketler: hayati yazıcı, tek tip kıyafet


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