AK Parti'den vefa yemeği

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğinde yüzlerce partili bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan vefanın önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman vefalı olmaktan, ahde vefadan bahsederek ne kadar vefalı olduğunu her fırsatta gösterir. Herkes bilir ki vefa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Bu nedenle AK kadroların en önemli özelliği bir birlerine vefalı olmalıdır" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana görev yapanlara teşekkür eden Demiraslan, "Bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış Milletvekillerimize, İl, İlçe, belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize, gençlik ve kadın kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize ve tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, yolu da kaderi de ülkemizle ve milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Türkiye'nin demokrasisi, ekonomisi, kalkınması, güvenliği için gayret eden, ter döken fedakarlık yapan herkese buradan teşekkür ediyorum. AK Parti olarak iktidarda olduğumuz 15 yılda Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar birçok hizmetle buluşturduk. Ülkemiz de ulaşılmadık yer, elini sıkmadık insan bırakmadık. Çok şükür güzel işlere imza attık. Artık yeni bir döneme geçiyoruz. Genel Merkezimizin adına yeni atılım dönemi dediği bu dönemde artık daha çok çalışacağız. Kaybedecek vaktimiz yok, yapacak çok işimiz var. Yükümüz ağır işimiz çetin. AK Parti kazanırsa Türkiye kazanır, maalesef AK Parti kaybederse de tüm Türkiye kaybeder" şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise AK Parti'nin Türkiye'de ve Balıkesir'de güzel işlere imza atacağını belirterek, "Teşkilatların belediyelerle beraber el ele olduğu zaman ne kadar güzel işler ortaya çıkardığını hep beraber yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızı il danışma meclisinde ağırladığımızdan bu yana hep eski güzellikleri yaşıyoruz. Balıkesir'in yeniden şahlanışını yaşıyoruz. Şimdi bütün ilçelerimizle beraber diriliş vakti. AK Parti İl Başkanımız ile baş başa verdiğimiz zaman, yeniden o eski günlere döneceğiz ve Balıkesir'i mutlaka şahlandıracağız ve oyumuzu Türkiye ortalamasının üzerine çıkaracağız diye birbirimize söz verdik. 2004'de Türkiye ortalaması yüzde 42, Balıkesir ortalaması yüzde 44'dü. Başta Bandırma olmak üzere Edremit'i, Erdek'i ve Balyası bizdeydi. Ama maalesef sonra kaybettik. Ama şimdi önümüzde fırsat var. 30 Mart 2019'da inşallah bu ilçelerimizi tekrar aldığımız gibi diğer 20 ilçenin tamamına da talibiz. Bana bu teşkilat, bu salon bunu vaat ediyor. Parti'nin kuruluşundan bu yana çalışan tüm arkadaşlarımız herkes 'biz hazırız' diyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım ise Balıkesir'den övgüyle bahsederek, "Balıkesir'e güzel icraatlar yapılmış ve yapılmaya da devam edecek. Eğer bir yerde uyum varsa başarı vardır. Bugün Balıkesir'de bu uyumu görüyoruz. Bu uyum bize 2019'daki seçimlerde Allah'ın izniyle hem Büyükşehir ile birlikte ilçe belediye başkanlıklarını, hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını kazanacak durumdayız. Bu onu gösteriyor" dedi.

"Biz vefa yemekleri yaparken, CHP kongrelerinde kavga var"

AK Parti teşkilatlarının uyum içerisinde çalıştığını ve düzenledikleri vefa yemekleri ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Biz bu çalışmalarımızı yaparken CHP'ye bakıyoruz kongrelerinde kavga var, kongrelerinde yumruk var. Ama bizdeyse sevgi var. Bir birine karşı saygı var. İşte AK Parti'nin farkı da bu. Biz sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu andaki kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz, belediyemiz hep birlikte bu çalışmanın içerisinde örnek bir tablo sergiliyorlar. Ve bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza, Başbakanımıza ve genel merkezimize aktaracağım. Diyeceğim ki, 25 Kasım'da Cumhurbaşkanımız Balıkesir'de ne kadar mutlu kaldıysa bu aynen devam ediyor. Ve vefa yemeğinde de hep birlikte hareket ediyorlar. İnşallah bundan sonraki çalışmalar da daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Afrin'de Türk askerinin göğüs göğse çalıştığının altını çizen AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, "Askerlerimiz cephede savaşırken, Cumhurbaşkanımızın oradaki emperyalist güçlere dik durması için bizim burada sonuna kadar arkasında durmamız gerekiyor. Bu güç birliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah sizden razı olsun. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti değil İslam ülkeleri, mazlum ülkeler ve insanların da gözü bizdedir. Türkiye'dedir. Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkiye ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursa onlar da orada rahat edeceklerdir. Gözleri hep buradadır. Biz bunun farkındayız" dedi.

Şampiyon ağır sıklet boks şampiyonundan anlamlı hediye

AK Parti Milletvekilleri, eski il, ilçe ve gençlik kolları başkanları ve belediye başkanlarının da kısa birer konuşma yaptığı vefa yemeğinde Balıkesirli ağır sıklet boks şampiyonu Ali Demirezen tarafından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım ile AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan'a anlamlı bir hediye verildi. 23 Aralık akşamı İstanbul'da gerçekleşen boks gecesine üzerinde "Mescid-i Aksa ilk kıblemiz" basılı tişörtle çıkan Balıkesirli ağır sıklet boks şampiyonu Ali Demirezen, o geceyi ölümsüzleştiren fotoğrafı AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım'a hediye ederek, "23 Aralık akşamı İstanbul'da güzel bir boks gecemiz gerçekleşti. Orada sağ olsunlar Altıeylül ilçe başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Maçtan sonra Mescid-i Aksa'nın bizim için ne kadar önemli ve değerli olduğunu göstermek için Mescid-i Aksa ilk kıblemiz diye bir tişört giymiştik. O tişörtü de sevdiğimiz insanlara, başkanlarımıza hediye etmek için böyle minyatür bir hediye yapmak istedik. Hem Mescid-i Aksa'yı unutturmak için hem de Müslümanların Dünyaya gücünü göstermek için böyle bir hediye düşündük" dedi.

Demirezen, kendine ait boks eldivenlerine ise AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan'a hediye etti.

Vefa yemeği katılımcılara çeşitli plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Taşkın Sarıca



