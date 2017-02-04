AK Parti Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'nın programlarını sert dille eleştirdi.

Ünal, "Acun Ilıcalı, Müge Anlı ve benzerlerinin programlarının toplumsal dokuda yaptığı tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük" dedi.

AK PARTİLİ ÇAMLI'DAN DESTEK

Ünal'a takipçilerinden yoğun destek gelirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Ünal'ın tweetini alıntılıyarak "Aynen öyle mebusum..! Ömür sürecek ve ahirete sari tahribat..!" dedi.