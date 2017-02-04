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AK Partili Aydın Ünal'dan Acun ve Müge Anlı'ya tepki

Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'nın tv programlarını twitter hesabından sert sözlerle eleştiren AK Parti Milletvekili Aydın Ünal "Yaptıkları tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük" dedi.

AK Partili Aydın Ünaldan Acun ve Müge Anlıya tepki

04 Şubat 2017 22:35

AK Parti Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'nın programlarını sert dille eleştirdi.

Ünal, "Acun Ilıcalı, Müge Anlı ve benzerlerinin programlarının toplumsal dokuda yaptığı tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük" dedi.

AK PARTİLİ ÇAMLI'DAN DESTEK

Ünal'a takipçilerinden yoğun destek gelirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Ünal'ın tweetini alıntılıyarak "Aynen öyle mebusum..! Ömür sürecek ve ahirete sari tahribat..!" dedi.

Etiketler: Acun ve Müge Anlı'ya tepki, AK Partili Aydın Ünal


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