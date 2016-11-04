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AK Partili başkan yardımcısı öldürüldü

Sakarya'da AK Parti Kocaali İlçe Başkan Yardımcısı Burçin Öngören, aralarında husumet olan bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

AK Partili başkan yardımcısı öldürüldü

04 Kasım 2016 20:13

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Kocaali İlçe Başkan Yardımcısı Burçin Öngören daha önceden arasında pazar yerinde tezgah sınırı yüzünden tartıştığı A.İ. isimli şahıs ile Gümüşoluk Mahallesi'nde karşılaştı. Aralarında husumet bulunan Burçin Öngören ile A.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ. yanında bulunan tabancası ile Öngören'e 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Öngören, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngören hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, A.İ. isimli şahıs ise kayıplara karıştı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Bilal Bilir
 

Etiketler: Burçin Öngören


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