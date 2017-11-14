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AK Partili Başkanlar Tavşanlı Göbel'de buluştu

AK Partili Kütahya Belediye Başkanları, Tavşanlı Göbel Termal Tesisleri’nde istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Partili Başkanlar Tavşanlı Göbelde buluştu

14 Kasım 2017 21:06

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş başkanlığında ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Nejat Tülek, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile Tavşanlı Belde Belediye Başkanları Erhan Demiray, Adnan Korkmaz ve Agah Aşkın katıldı. Toplantıda AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, her ay belediye başkanları ile istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek, “İlkini geçen ay Kütahya’da gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikincisini de Belediye Başkanımız Mustafa Güler’in ev sahipliğinde Göbel Termal Tesisleri’nde yaptık. Gösterdiği misafirperverliğinden dolayı Başkanımız Mustafa Güler’e teşekkür ediyor, toplantılarımızın ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Güler ise AK Parti’nin istişareye büyük önem veren bir misyonunun bulunduğunu söyleyerek, “Genel siyasi durumlarımız, belediye faaliyetleri, vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusundaki beklentiler ile 2019 yerel seçimlerine hazırlık konularını masaya yatırdık. Çok faydalı olduğuna inandığımız bu toplantıların hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı’na da geçen Belediye Başkanları daha sonra ilçeden ayrıldı.  

Hüseyin Efe
 

 

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