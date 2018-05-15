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AK Parti'li başkanvekili ve seçim işleri başkanı kazada öldü

AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ve İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş, Malatya’nın Darende ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti.

AK Partili başkanvekili ve seçim işleri başkanı kazada öldü

15 Mayıs 2018 12:14

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Elazığ’a gitmekte olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Ataş ve Bingöl’ün cenazeleri Darende Hulisi Eendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

İsmet Hüseyin Uğur
 

 

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