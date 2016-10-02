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AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Akdağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti

02 Ekim 2016 10:49

Bir süredir Diyarbakır'da beyin tümörü tedavisi gören Çermik Belediye Başkanı Mehmet Akdağ, sabaha karşı vefat etti. 3 dönem belediye başkanlığı yapan Akdağ 64 yaşında hayata gözlerine yumdu. Akdağ'ın cenazesinin öğle namazını müteakip Çermik Hanbaşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçede bulunan aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

1952 Çermik doğumlu olan Mehmet Akdağ, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 25 yıl şef olarak görev yaptıktan sonra, 18 Temmuz 1998 tarihinde emekliye ayrılan Akdağ, 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde halkın büyük desteğiyle iki dönem üst üste DSP'den belediye başkanı seçildi. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan kısmi Anayasa değişikliği referandumunda Çermik halkı ile birlikte 'Evet' diyen Akdağ, daha sonra belediye üyeleri ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. AK Parti Grup toplantısında düzenlenen törenle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rozeti takıldı. Aldağ, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti büyük kongresinde kurultay üyesi olarak dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy kullandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 3'üncü kez halkın teveccühü ile belediye başkanlığına seçilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Hacı Güneş
 

Etiketler: ak partili belediye başkanı, diyarbakır


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