Edinilen bilgiye göre, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün öğle saatlerinde belediye binasına gelerek Başkan Süleyman Mutlu’yu makamında gözaltına aldı. Belediye Başkanı Mutlu’nun eşi Mine Mutlu da aynı soruşturma kapsamında polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Süleyman Mutlu’nun makam odası başta olmak üzere, çiftin ev ve otomobillerinde de arama yaptı. Başkan ve eşi Mine Mutlu, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Bucak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bucak Adliyesine sevk edilen çift, ilk olarak Bucak Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen Bucak Belediye Başkanı Süleyman Mutlu tutuklanırken, eşi Mine Mutlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süleyman Mutlu, polis ekipleri nezaretinde Burdur Cezaevine gönderildi.

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