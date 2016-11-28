Bostan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki artışın iyi niyetli olmadığına dikkat çekti. Dövizdeki artış sebebiyle vatandaşlara çağrıda bulunarak ellerindeki dövizi ülke menfaatleri için bozdurmalarını isteyen Bostan, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında Türkiye’nin üzerinde hala haince oyunların oynandığını ve bugün de bu oyunların sistematik bir şekilde devam ettiğini vurguladı. “Ekonomik darbe planı yapabilselerdi 15 Temmuz'a gerek kalmayacaktı” diyen Bostan, “Bu coğrafyada maalesef savaşlar bitmiyor. Ülkemizi üçüncü dünya ülkesi olarak görmeye alışık Batı, kendisine boyun eğilmemesinin hıncıyla hain planlarını peş peşe devreye sokuyor” ifadelerini kullandı.

"Ekonomi üzerinden oyunlar oynanıyor"

Bugün ekonomi ile Türkiye üzerinde operasyon yapıldığına vurgu yapan Bostan, “New York’ta karanlık güçlerin Türkiye masasında ‘Türk ekonomisini batıracağız göreceksin’ diyen Rotchild ve Kissenger hainlerine karşı direnmemiz lazım. Ekonomide suni kargaşayı bazı medyalar başta olmak üzere maşalarıyla yapmaya başladılar. Doları ve euroyu aşırı yükselterek faizin Merkez Bankası tarafından arttırılması hedeflenmekte ve Türkiye gereksiz yere borçlandırılmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz'da ülkemize ölümüne sahip çıktık. Şimdi başka bir mücadele başlıyor. Çünkü başka Türkiye yok” diye konuştu.

"Paniğe gerek yok"

Tüm bu yaşananların göz önünde bulundurulduğunda panik yapacak bir durumun olmadığına değinen Bostan, “Dövizin artması global bir durum. Yani bundan sonraki süreç daha büyük oranlı faiz artırımına gerekçe yaratmak için manipüle haberler olacak. Türkiye'ye geçmişte aynı oyun oynandı. Daha önce yapılan sert faiz artışları yanlış para politikalarından kaynaklanan bir durumdu. Kamunun, bankacılık sektörünün, bireylerin bugün itibari ile döviz sorunu yok. Bankalar yabancı para cinsi borçlarını yenilemekte sorun yaşamıyor. Ekonomide kimsenin panik yapmasını gerektirecek bir durum yok” şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 'Bizi cezalandırmayın, biz yüzümüzü hep Batıya döndük' diyerek Avrupa'ya utanç verici sözlerle mesaj göndermesini de ağır bir dille eleştiren Bostan, şöyle devam etti; "CHP’yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardan yorgun düşmüş, iyi günlerin geleceğine inancını kaybetmiş, özgüveni yıkılmış bir toplumu, eylem ve söylemleriyle topluma özgüven vererek ayağa kaldırmış, bütün kapitalizmin düzen baronlarına resti çekmiş, kısa sürede kurduğu tesis ve fabrikalarla ülkeye sıçrama yaptırmış. Ancak Atatürk’ün kurduğu CHP'nin koltuğunda, 'Biz yüzümüzü Batıya dönmüşüz, aman bir kişi yüzünden bizi cezalandırma' diye bütün milli duyguları aşağılayan, özgüvensizliğini bu millete aşılamaya çalışan birisi oturuyor. Bugün baktığımızda ‘Batı bize selam vermezse aç kalırız’ diyen adamlarla, ABD'ye tek başına kafa tutup, inadına 90 yaşına kadar yaşayan Castro'ya methiyeler düzen adamlar aynı adamlar. Burada bir çelişki yok mu?”