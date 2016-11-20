Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı hakan Kahtalı ve partili yöneticilerle birlikte AK Parti’nin Yazıhan, Arguvan ve Arapgir ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, burada partisinin mahalle temsilcileri ile toplantı yaptı. Çalık, partililere gündemde seçimin olmadığını ancak yarın seçim olacakmış gibi de çalışmalarını istedi. AK Parti Yazıhan İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Çalık, “Parlamenter sistem her daim arızaya uğradı. En son arızaya uğrayan, yaşadığımız en büyük kriz 367 kriziydi. Ve 367’yi isteyen hukuk garabetine imza atan hukukçular milletin kendi oylarıyla cumhurbaşkanını seçmesine vesile oldu” dedi.

CHP’nin HDP ile birlikte miting düzenlemesini eleştiren Çalık şunları söyledi: “Yenikapı ruhunu bozan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi milletin isteklerine bir kez daha kulaklarını tıkıyor. HDP ile beraber program organize ediyor. Benim sivil vatandaşıma, benim çocuğuma, benim gencime, benim polisime, benim askerime, korucuma silah sıkan, bomba atan terör örgütleriyle işbirliği yapan, onların siyasi uzantısı olan partilerle mitingler yapmak iktidar rüyanızın olmadığının en önemli göstergesidir. Türkiye Cumhuriyetini ortaya kaldırmak isteyenlerle değil, onların siyasi uzantılarıyla değil, milletimizle beraber hareket edeceksiniz ki, hiç olmazsa bile rüyalarınızda da olsa iktidarı görebilesiniz. Siz terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürümeye devam ettiğiniz sürece bu millet size uykunuzda bile iktidarı görmeye izin vermez.”

Partililere gündemde seçim olmadığı ancak yarın seçim olacakmış gibi hazır olmaları mesajını veren Çalık, “Tek başlı bir sistem, koalisyonların olmadığı, istikrarın olduğu bir sisteme geçmek zorundayız. Bu konuda çalışmalara yerli ve milli duruşuyla örnek olan Devlet Bahçeli çok ciddi destek veriyor. Seçim yok. Ama yarın seçim varmış gibi bütün mahalle başkanlarım hazır" dedi.

“Türkiye AK Parti ile birlikte yeni bir döneme girdi“

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “AK Parti teşkilatlarıyla var, kurumsal yapısıyla var. Kurumsal yapısıyla güçlü. Ama şunu bilmemiz lazım; Türkiye AK Parti ile birlikte yeni bir döneme girdi. Millileşme dönemine girdi, kalkınma dönemine girdi, yatırım dönemini başlattı. Bu hem yerel kalkınma, hem genel kalkınmayı başlattı. Tabi bundan rahatsız olan yapılar Türkiye’nin kalkınmasını önleme adına bir takım operasyon yaptılar. Bunlardan bir tanesi de, en büyüklerden FETÖ operasyonuydu. Ondan öncede AK Parti’ye birçok darbe girişiminde bulunuldu, 6-7 tane farklı darbe girişimi vardı. AK Parti bütün zorluklara rağmen halkın desteği ile ülkenin kalkınmasına ve büyümesine devam etti. İnsana verilen değer ve yatırım her geçen gün katlanarak arttı” dedi.

“Bizim başımızın üzerinde yerleri vardır”

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Teşkilatlar olarak bizim için en önemli temel taşlarımız mahalle başkanlarımızdır. Biz mahalle başkanlarımız ile birlikte bu teşkilatın omurgasını teşkil ederiz. Mahalle başkanlarımız, sandık kurullarını, yönetimlerini oluşturur, en az 1 ile 3 sandık arasında olan mahallelerde en az 9 tane yönetim kurulunun olması gerekir. Her inançtan, her mezhepten, ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun hiç fark etmez. Yeter ki bu toprakları kendisine vatan kabul etmiş kim olursa olsun bizim bu teşkilatlarımızın içerisinde yeri vardır, bizim başımızın üzerinde yerleri vardır” diye konuştu.