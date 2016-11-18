Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » AK Parti'li Dağ'dan CHP'li Ali Yiğit'e 'İzmir' tepkisi

AK Parti'li Dağ'dan CHP'li Ali Yiğit'e 'İzmir' tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP’li vekil Ali Yiğit’in İzmir ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “Sözde ‘Türkiye’nin birleştirici gücü’ sloganı ile milletine giden bir partinin milletvekilinin HDP ile aynı çizgide ‘Türkiye’nin ayırıcı gücü’ sloganının altını dolduruyor olması ayrıca düşündürücü ve trajikomik bir tablodur” dedi.

AK Partili Dağdan CHPli Ali Yiğite İzmir tepkisi

18 Kasım 2016 14:34

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, İzmirlilerin gerekirse Türkiye’den ayrılarak Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için hazır olduğunu ifade ettiği açıklamaları, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ tarafından tepkiyle karşılandı. “Yiğit’in açıklamalarını zül olarak görüyorum” diyen Hamza Dağ, “Sayın Yiğit’in kendi deyimi ile ‘ifade etmek istediklerimi anlatamadım’ cümlesinden yola çıkarak, şahsının Avrupa Birliği'ne girebilmesi adına gerekli olan ‘kendisini rahatlıkla ifade edebilme’ eğitimi alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bir milletvekilinin vatanı ile ilgili açıklama yapmadan önce toplumun değerlerini bütün olarak görüp, hissedip anlayarak konuşması gerektiğini ifade eden Dağ, “Sözde ‘Türkiye’nin birleştirici gücü’ sloganı ile milletine giden bir partinin milletvekilinin HDP ile aynı çizgide ‘Türkiye’nin ayırıcı gücü’ sloganının altını dolduruyor olması ayrıca düşündürücü ve trajikomik bir tablodur. Sonuç olarak Sayın Yiğit, hiç kendisine zül görmeden acilen İzmirlilerden ve İzmir’i canının bir parçası gören Anadolu insanından ve Türkiye’den özür dilemelidir” dedi.

Etiketler: Hamza Dağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!