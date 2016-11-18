CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, İzmirlilerin gerekirse Türkiye’den ayrılarak Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için hazır olduğunu ifade ettiği açıklamaları, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ tarafından tepkiyle karşılandı. “Yiğit’in açıklamalarını zül olarak görüyorum” diyen Hamza Dağ, “Sayın Yiğit’in kendi deyimi ile ‘ifade etmek istediklerimi anlatamadım’ cümlesinden yola çıkarak, şahsının Avrupa Birliği'ne girebilmesi adına gerekli olan ‘kendisini rahatlıkla ifade edebilme’ eğitimi alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bir milletvekilinin vatanı ile ilgili açıklama yapmadan önce toplumun değerlerini bütün olarak görüp, hissedip anlayarak konuşması gerektiğini ifade eden Dağ, “Sözde ‘Türkiye’nin birleştirici gücü’ sloganı ile milletine giden bir partinin milletvekilinin HDP ile aynı çizgide ‘Türkiye’nin ayırıcı gücü’ sloganının altını dolduruyor olması ayrıca düşündürücü ve trajikomik bir tablodur. Sonuç olarak Sayın Yiğit, hiç kendisine zül görmeden acilen İzmirlilerden ve İzmir’i canının bir parçası gören Anadolu insanından ve Türkiye’den özür dilemelidir” dedi.