AK Parti’li Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na gönderme

Memur-Sen’in düzenlediği “15 Temmuz Hatıram” isimli panele katılan Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, AK Parti Milletvekilleri Şükrü Erdinç ve Fatma Güldemet Sarı, darbe girişiminin yaşandığı gece yaşadıklarını anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da AK Parti’yi kurdukları 2001 yılından bugüne kadar yaşanan değişimlerle 16 yıl sonra yaşanacak değişimlerin büyüklüğünü dile getirdi. 15 Temmuz anılarını da anlatan Dağ, Türkiye’nin bağımsız hareketine engel olma cüretini gösterenlerin varolduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumunu eleştiren Dağ, “Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hatırasını yazabilir mi? Yazamaz çünkü utanacağı bir gece” diye konuştu.

Öte yandan, “15 Temmuz Hatıram” çalışması ile 15 Temmuz nöbetlerinde milletin ruhunu en iyi şekilde yansıtan video, fotoğraf ve anılar oluşturulan arşivde toplanıyor. "15temmuzhatiram.com" adresine gönderilen video ve fotoğraflar arşivde yer alıyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli