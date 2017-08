AK Parti'li Dağ'dan sosyal medya uyarısı

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı 6. Olağan kongresi yapıldı. İki liste halinde başlayan kongrede adaylardan Mehmet Gürelli son anda adaylıktan çekilince mevcut başkan Mürşit Gedizli seçime tek liste giderek delegelerin güvenoyunu aldı.

Olağan kongrede divan başkanlığını Manisa İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş yaparken kongre saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın tebrik mesajlarının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, "Bu davanın her kademesinde görev yaparak ilçe başkanı olmuş birisiyim. Bu dava için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu davada fitne ve fesata müsaade etmeden Ak kadrolarla bu millete hizmet edeceğiz. Gençlerimizle, kadın kollarımızla her an sahada olduk. Bütün kademelerimiz ile durmadan çalışacağız. Ak kadrolarla 2023, 2071 hedeflerine yürüyeceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

"İhraç mekanizmasını çalıştıracağız"

Manisa ilçeleri arasında ilk kongrenin Turgutlu'da gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise şunları söyledi:

”İlk kongremiz Turgutlu’da yapılıyor Bismillah dedik, Manisa’daki kongre süreci Turgutlu’dan başladı. Bu kalabalık bize 2019 yerel seçimleri için büyük resmi gösterdi. Büyükşehiri, kaybettiğimiz Turgutlu’yu yeniden kazanacağız. Biz bir dava ve hizmet partisiyiz ancak sosyal medya hesaplarında mevcut yönetimlere, teşkilatlara sahte hesaplarla edepsizce saldırmak bize yakışmaz. Bunlar son dönemlerde yaşandı, artık bunları istemiyoruz. Bundan sonra bu konuda tolerans göstermeyeceğiz ve ihraç mekanizmasını çalıştıracağız” şeklinde konuştu.

"Dava adamlığı koltukla alakalı olmamalı"

Parti içinde birlik ve beraberliğin önemine değinen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de, "Enerjimizi başka işlerde harcamayalım, birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz. İstişare dışında aday çıkan isimler bu hareketin dışında hareket etmiş olurlar. Biz bunlara prim vermeyiz, dava adamlığı koltukla alakalı olmamalıdır. İçeride kavga edersek, Türkiye’nin tökezlenmesini bekleyen şer odaklarına hizmet etmiş oluruz. Davada hangimize görev düşüyorsa bunun için çalışıyoruz. Resmi görevimiz yoksa teşkilatlarımızın yanında yer alacağız ama davamızı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya çıktı mertlik bozuldu"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yaparak konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Türkiye önemli bir eşikten geçiyor. Avrupa Birliği önemli hedeflerimizden ancak şuanda bu birlik üyeleri Avrupa birliğini kendi evlerinin arka bahçesi zannediyor. 15 Temmuz gecesi sahne alan Türk halkı destan yazmıştır. Ancak hala kontrollü darbe ifadeleri bu halkın vicdanını yaralamaktadır. 2001’den bu yana ülkemize hizmet ediyoruz. IMF’ye borçluyduk, şimdi borç veriyoruz. Büyüme konusunda ayağımızda çok bağ olmasına rağmen yol kat ediyoruz. Bir yerde başarı varsa haset eden çok olur. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik kolları başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan bir kariyer ve her türlü şer odaklarına müsaade etmezken Ak kadroların desteği ile yola devam edecektir. 16 yıldır bu mücadele bu ülkenin umudu ve ümidi oldu. 2001 Türkiye’sinden bu yana her türlü devirme projelerine karşı dimdik ayaktayız ve büyümeye devam ediyoruz. Dünyaya sömürü getirenler yerle yeksan olmaya yakınlar, tarihsel köklerimize sahip çıkarak, modern yapımızı hayata geçirerek Türkiye’nin vizyonunu her gün geliştirdik. Metal yorgunluk konusunda uyarıları aldık ve ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarımızı yaptık. Tabii ki yorulmalar olabilir ancak biz kimseyi görevden ayırmayız. Dinlenmeler yapılır ama bu dava bırakılmaz. Biz halkın hizmetkarı olmak için sahalara çıkarız, koltuk için değil. Üyelerimizin teşkilatla, yönetimlerle sorunu olabilir ancak dava adamı sıkıntılarını sosyal medya üzerinden muhalefet yapmaz. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Sosyal medyada her türlü kirli muhalefeti yapanlar aramızda olamaz. Kimileri asılsız haberler üzerinden algı oluşturmaya çalışabilir. Bunlara müsaade etmemeliyiz ve bu yollara başvurmamalıyız. Teşkilatlarınıza sahip çıkın, sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı mertçe, yüz yüze çözelim. Herkese eşit bakarak herkesi kucaklayarak yola devam etmeliyiz. Kongremiz teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu kongreler yeni heyecanımızın başlangıcı olsun” dedi.

Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Koordinatör Milletvekili Ali Aşlık, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa eski milletvekili Süleyman Turgut, Turgutlu Belediyesi eski başkanı Serhat Orhan, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, delegeler ve misafirler katıldı.

Kongreye tek liste halinde giden 403 delegesi bulunan AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığında mevcut başkan Mürşit Gedizli yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongre öncesi adaylığını açıklayan ancak kongrede son anda adaylıktan çekildiğini açıklayan Mehmet Gürelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlardaki birlik ve beraberlik çağrısına uyduğunu ve bu nedenle adaylıktan çekildiğini ifade etti.

İlker Uyar