AK Parti'li Ensarioğlu'ndan seçim ittifakı açıklaması

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, bir barış yemeğine katılmak üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ensarioğlu, son günlerde çokça konuşulan seçim ittifakı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Seçim ittifakının geçmişte yaşanan seçim ittifakları gibi görülmemesi gerektiğine değinen Ensarioğlu, “Çünkü bu mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminin zorunlu kıldığı bir ittifaktır. Artık yüzde 50’nin üzerinde bir oya ihtiyaç vardır, başkanın seçilebilmesi için. Bu ittifakı eleştirenler, MHP ile AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimine dair bir birlikteliğini eleştirenler karşı bloğa da bir baksınlar. Karşı blokta kim var, CHP ile HDP var, FETÖ ile İyi Parti var. Uluslararası güçlerle Saadet Partisi var, ne kadar şer odağı varsa var. Bu ittifakları sorgulamak daha iyi olur. Çok ilginç bir ittifak var burada, AK Parti ile MHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine dair ittifakı olacak ki bu da gayet makul bir ittifaktır” diye konuştu.

Aydın Yorat