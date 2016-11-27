Tokat’ta temaslarını sürdüren AK Parti Milletvekili Celil Göçer, beraberinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Bay, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer’le birlikte düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Polat’ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Göçer, gündeme dair konulara değindi. Dünya siyasi literatüründe bu kadar büyük bir silahlı kalkışmaya karşı durabilen başka bir milletin olmadığını ifade eden Göçer, “Bu milletimizin kahramanlığını, fedakarlığını göstermesi anlamında bir örnek. Uluslararası sorunlar dile getirilirken ortak sorun ve ortak çözümü şu olarak vurguluyorlar: “Bu sorunların oluşmasında güçlü bir lider eksikliği var” Çözüm olarak ta bu sorunların üstesinden gelmek için güçlü liderlere ihtiyaç var. Yakın coğrafyaya baktığımızda güçlü liderlerin olmadığı yerlerde sorunlar var. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye’de güçlü bir lider fakat Türkiye’deki bu güçlü lideri amiyane tabirle kendilerinde olmayan bu güçlü liderliği bizde gördükleri için kıskançlıktan dolayı bizdeki güçlü liderliğe başla sıfatlar yakıştırma eğilimindeler. Halbuki siyasi boşluklar kaos doğruyor. Güçlü liderlik yapamamak ülkeleri kaosa sürüklüyor. Türkiye örneğinde baktığımızda 40 yıllık hazırlanan ve bir kalkışmaya karşı Cumhurbaşkanımız gibi bir lider olmasaydı bu kalkışmada başarılı olurlar mıydı? Olurlardı. Cumhurbaşkanımızın duruşu ile seslenişiyle bu millet oluk oluk akarak meydanları doldurdu kilitlendi, kaleler oluşturdu ve bunu savuşturdu. Bunu anlayamıyorlar işte. Güçlü liderliğin farkına varmamız lazım. Mart sonu Nisan başında referandum olacak Allah’ın izni ile. Başkanlık sistemine niye ihtiyaç var, bu şahsi bir meselemidir diye yorumlamak isteyenler oluyor. AK Parti'nin ilk kurulduğu gün Başbakanımız Tayyip Erdoğan tek parti iktidarı ile hükümete geldiğinde Türkiye’nin asıl ihtiyacı olan şey başkanlık sistemidir diye o zaman söylemişti. Bugün söylenen bir şey değil bu” diye konuştu.

Tokat-Turhal tren yolu projesi

Dört aşamalı olan Tokat-Turhal demir yolu projesinin iki aşamasını geçtiklerini ifade eden Göçer, "Etüt projesinin ihalesi yapıldı. Bu önemli bir adım. Bizim kadar sizlerde heyecan duydunuz, Tokat’ta yaşayan herkes heyecan duydu. Etüt projesi yapılacak. Tren yolu nereden geçecek? Alt yapı, üst yapı sinyalizasyon ihalesi yapılacak. Bunun proje bedeli 10 milyon TL. İş süresi 450 gün, bu bittikten sonra da uygulama ihalesi yapılacak. Bu tür projeler için kamuoyunda hassasiyet oluşması lazım. Yani Tokat kamuoyu bunu istiyor, bu fikre sahip çıkıyor. Fikrini her platformda konuşmak lazım ve canlı tutulması lazım. Tokat-Turhal üzerinden ulusal demir yolu ağına bağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Turhal Şeker Fabrikası

Turhal Şeker Fabrikası’nın özelleştirilerek kapatılacağı yönündeki eleştirilere değinen Göçer, şu açıklamalarda bulundu:

“Bunlar kolay siyasetler. Buna müsaade etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Gerek Afyon kampında, gerek Başbakanımızla olan toplantılarda bunu gündemde tuttuk. Şeker Fabrikası'nı Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetin gündemine soktuk.”

Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel mevkiinde kış aylarında kar yağışı ve buzlanma nedeni ile araçların yolda kalması nedeni ile tünel yapılması ile ilgili çalışma olup olmadığı sorusuna Göçer, “Böyle bir proje var. Sivas-Tokat arasını kısaltacak ve havaalanı ve hızlı trene ulaşım için bir alternatif olacak" cevabını verdi.

Nurhan İçmez



