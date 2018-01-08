AK Partili Gündoğdu: 'Fındık üreticisi mağdur edilirse kendimi yakarım'

Milletvekili Gündoğdu, fındık üreticisinin mağdur olmaması için bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) devreye girdiğini hatırlattı. TMO’nun 150 bin tona yakın fındık aldığını belirten Gündoğdu, alınan fındığın serbest piyasaya sürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi. En son Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birkaç görüşme yaptığını ifade eden Gündoğdu, “Kendisine dediğim şu; 'Serbest piyasaya fındık sürerseniz Ordu meydanında kendimi yakarım', bu kadar net. Çünkü fındık serbest piyasaya satıldığı zaman elini ovuşturanlar, bu sefer üreticiyi tekrar mağdur edecekler. 10 liralık fındık düşecek 5 liraya. TMO devreye girmeseydi fındık 5-6 liraydı. AK Parti iktidarı asla üreticiyi mağdur etmeyecek. Üreticinin yanında olacağız. Bundan sonra da rekolte yüksek olursa devreye Toprak Mahsulleri Ofisi girecek ve fındık alacak. Elindeki fındığı da satmayacak. Kimse elindeki fındığı satacak diye beklemesin, elini ovuşturmasın. Bu fındığı sattırmayacağız" diye konuştu.

“Çevre yolu Nisan’da açılacak”

Ordu'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Gündoğdu, Ordu'nun son 10 yılda en fazla yatırım alan iller arasında yer aldığını belirtti. Gündoğdu, bu yatırımlar arasında Ordu-Giresun Havalimanı'nın tamamlanarak hizmete sunulduğunu, çevre yolunun yapımının ise sürdüğünü dile getirerek, "Ordu Çevre Yolu'nun şu anda ilk etabı bitmek üzere. Bir heyelan oldu ilk etapta, heyelanla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah Nisan ayı gibi Ordu'nun çevre yolunun birinci etabı hizmete girecek. İkinci etapla ilgili bir ay önce ihalesi yapıldı, onlar da çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

Metin Akyürek

