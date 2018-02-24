AK Partili İnceöz: '15 Temmuz gecesi ana muhalefet lideri darbenin seyrini izliyor'

AK Parti Grupp Başkan Vekili İlknur İnceöz, Kırşehir'de partisinin Kadın Kolları Kongresine katıldı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan İnceöz, "O gece, Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te almak üzere gönderilen helikopterler askeri burada FETÖ terör örgütü mensuplarınca özellikle Marmaris'te silah tehdidi altındayken kuşatma içerisinde Marmaris'e gittiklerinde Cumhurbaşkanı hiç tereddüt etmeden orada İstanbul'a rotasını belirlemiş ve onların arasından İstanbul'a halkımız arasına sokaklara meydanlara milletimizin yanında kendisi de orada olmak için yola çıktığı o gece de ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'da tankların yanına gidiyor, onlarla bir şey konuşuyor ve daha sonra sanki normal bir geceymiş gibi Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek sabaha kadar orada darbenin seyrini izliyor" dedi.

AK Partinin gelişim sürecini ve bu süreçte yaşananları da anlatan İnceöz şöyle konuştu: "Yıl 2008 o dönemde bizlerde milletvekiliyiz, parlamentodayız. O günün gazetelerinden çeşitli internet haberciliğinden mesnedi ve aslı olmayan bir takım yayın organlarının ürettiği ve attığı başlıklarla iktidar partisine bir kapatma davası açıldı. Yaş kararlarından önceydi ki, Türkiye nefesini tuttu acaba Anayasa Mahkemesi ne karar verecek diye bir solukta bekledi. O süreçte partimiz yarı haklı yarı haksız bir şekilde maddi tazminat ödemek suretiyle o süreci atlattı. Yıl 2013 Mayıs ayı gezi eylemleri bir takım vesayet odaklarının taşeronları tarafından gezi eylemleri gerçekleştirilmek istendi. Meseleye birkaç ağaç meselesi dendi. Meselenin o olmadığı çok iyi anlaşıldı. Kendilerine emanet edilen tanklar, toplar, silahlar 15 Temmuz gecesi aziz milletimize doğrultuldu. O gece, meclis bombalandı. Ankara sokaklarında kendilerine ülkelerini koruması için emanet edilen tanklar, F16'lar adeta cirit atıyor. Genelkurmayda, Külliyede, TBMM'de ve Özel Harekatta çok önemli çatışmalar yaşandı karanlık bir geceydi. İstanbul'da Boğaz Köprüsü kapatılmış, askerler tarafından işgal edilir bir görüntü içerisindeydi. Aziz milletimiz ayakları yalın kimisi pijamalı kimisi ise evden aldığı herhangi bir savunma aracıyla sokaklarda tanklara, toplara, F16'lara karşı göğsünü siper etti. Milletimiz vesayet odaklarına bir daha Başbakan yaptırmayacaklarını gösterdi"

Kongre öncesinde Kırşehir'in Boztepe ilçesi Belediye Meclisinde görevli Mehmet Emin Bülten ve beraberinde akrabaları oldukları öğrenilen 80 kişilik grup AK Parti'ye geçtiğini belirtti.

Rozet töreninin ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Meryem Düğer, Kadın Kolları Başkanı olarak salonda bulunan partililerine hitap etti.

Enderhan Öz