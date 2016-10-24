İşler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramankazanlı, Kızılcahamamlı hemşehrilerimize müjde; Susuz-Kazan arası karayolu 3'er şeritten 6 şeride çıkartacak olan YPK kararı alındı. Susuz-Kazan arası duble karayolunu otoyol konforuna kavuşturacak olan ihale de en kısa sürede yapılacak. Ankara ile Kahramankazan-Kızılcahamam'ın arası daha da kısalacak, trafik rahatlayacak, daha konforlu hale gelecek. Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği Susuz-Kazan arası yolun yapılmasıyla büyük bir hizmet hayata geçirilmiş olacaktır. Hizmetin en güzeline layık olan Kahramankazanlı, Kızılcahamamlı ve tüm Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Goncagül Özcan

