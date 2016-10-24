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AK Partili İşler'den müjde

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara ile Kahramankazan ve Kızılcahamam arasındaki yolu genişletecek olan kararın Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

AK Partili İşlerden müjde

24 Ekim 2016 17:55

İşler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramankazanlı, Kızılcahamamlı hemşehrilerimize müjde; Susuz-Kazan arası karayolu 3'er şeritten 6 şeride çıkartacak olan YPK kararı alındı. Susuz-Kazan arası duble karayolunu otoyol konforuna kavuşturacak olan ihale de en kısa sürede yapılacak. Ankara ile Kahramankazan-Kızılcahamam'ın arası daha da kısalacak, trafik rahatlayacak, daha konforlu hale gelecek. Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği Susuz-Kazan arası yolun yapılmasıyla büyük bir hizmet hayata geçirilmiş olacaktır. Hizmetin en güzeline layık olan Kahramankazanlı, Kızılcahamamlı ve tüm Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 

Goncagül Özcan
 

Etiketler: ak parti, Emrullah İşler


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