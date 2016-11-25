AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle 81 ilde kadına şiddete tepki gösterdi. Ak Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’un tüm ilçelerinden gelen yaklaşık 500 kadınla birlikte öğlen saatlerinde Taksim Tünelde toplandı. Ak Partili kadınlar tünele ellerinde Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe ‘’Kadın hayattır’’, ‘’Kadın Dünyadır’’ yazan pankartlar ile birlikte geldi. Sloganlar ve alkışlarla başlayan yürüyüş Galatasaray Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüşe Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ankara Milletvekili Selva Çam, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve İstanbul’un 39 ilçesinden kadın kolları üyeleri katıldı. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

"Kadına şiddet kabul edilemez’’

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yürüyüş esnasında yaptığı konuşmada kadına karşı şiddet istemediklerine dikkat çekerek "Kadın merhametin kaynağı, hayatın kaynağı. Hepimizin annesi, eşi. Merhametiyle insanı dünyaya getiriyor ve bakıyor. Böylesi bir merhamet timsali bir varlığa şiddet ve insanlığa şiddet asla kabul edilemez. Bütün küresel anlamda kadına şiddeti protesto günü. Ak Partimizi bu anlamda kutluyorum’’ diye konuştu.

"Kadın hayattır, kadın barışın yüzüdür’’

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Avukat Şeyma Döğücü yaptığı basın açıklamasında, "Şiddet bağlamında Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Başta Aile olmak üzere, devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Bize düşen görev, pek tabidir ki bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak bununla beraber iyi örnekleri toplumda yaygınlaştırarak, kadının varlığına yaraşır temsil imkânını gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. İyi örneklerin toplumda yaygınlaşmasıyla beraber kötünün kendine yer bulamayacağı bir dünya düşüncesiyle yolumuza devam etmeliyiz. Kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetin hiçbir biçimde hoş görülmediği bir toplum oluşturmak bizim elimizde. Bu yüzden bizler artık kadın hayattır diyeceğiz, kadın medeniyettir diyeceğiz ve kadın barışın yüzüdür diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı birlikte inşa edebiliriz’’

AKParti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selma Çam gerçekleştirdiği konuşmada kadına şiddetin önlenmesi için kadınla erkeğin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadın meselesi hepimizin meselesi. Siyaset üstü bir mesele. Her zaman söylüyoruz. Biz genel merkez kadın kolları olarak 81 il kadın kolları başkanlığımız olarak her zaman kadın konusunu siyasetten üstün bir konu olarak gördük. Şiddet konusu biraz önce bahsettiği gibi Şeyma Hanımın kadınla şiddetin hiçbir zaman bir araya gelmemesi lazım. Biz bugün 81 ilimizin tamamıyla dünyaya haykıralım dedik. Yaptığımız afişte de bunu haykırmak istedik. Şiddete dur demekten ziyade dünyayı güzelleştirelim el ele vererek erkeklerle birlikte, tabi bu mesele erkeklerle çözülecek bir mesele.Sadece kadınların buna dur demesiyle olacak bir mesele değil. Onun için bizim sesimize kulak verin diyoruz. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Dünya erkeklerine, kadınlarına sesleniyoruz. Diyoruz ki sevginin olduğu şevkatin olduğu, sadakatin olduğu, dostlukların olduğu bir dünyayı hep birlikte inşa edebiliriz. Bunun için gelin sesimize kulak verin. Dünyayı güzelleştirelim istiyoruz. Buradan savaşların duracağı, kadınların çocukların mağdur edilmediği bir dünya arzumuzla tekrar sesleniyoruz. Sesimize kulak verin ve birlikte bu dünyayı tekrar inşa edelim’’ şeklinde konuştu.

AK Partili kadınlar yapılan konuşmaların ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

Murat Horoz



