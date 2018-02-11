AK Partili Karasayar yaralı askerlerin son durumlarını açıkladı

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan Devlet Hastanesine gelerek Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karasayar, "Şu anda 3 tane yaralımız burada var. Yaralılarımızın durumu iyi. Sıkıntılı olanları da hemen daha iyi tedavi almaları amacıyla GATA'ya gönderiyoruz. Ama yaralılarımızın durumu iyi" dedi.

Ambulans geçişleri konusunda çağrı

Başkan Yavuz ise, Kırıkhanlı vatandaşlardan ambulans geçişleri konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Burada çok güzel bir ekip var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kendi alanında çok deneyimli uzman hekim arkadaşlarımız var. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devleti ve milletiyle hükümetiyle çok güçlü. Bunların hepsi atlatılacak. Bizim buradan özellikle herkes evinde rahat olsunlar. Caddelerimizin, sokaklarımızın ambulansların rahat geçebileceği şekilde hastane önünde bizi rahat bırakırlarsa daha çok faydalı olacakları kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Aykut Yeniçağ - Refik Fidan - İsmet Biçen - Yakup Söylemez