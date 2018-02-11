Diğer
Kategoriler

AK Partili Karasayar yaralı askerlerin son durumlarını açıkladı

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi verdi. AK Partili Karasayar, 3 askerin Kırıkhan Devlet Hastanesinde olduğunu belirterek sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

AK Partili Karasayar yaralı askerlerin son durumlarını açıkladı

11 Şubat 2018 00:24

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan Devlet Hastanesine gelerek Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karasayar, "Şu anda 3 tane yaralımız burada var. Yaralılarımızın durumu iyi. Sıkıntılı olanları da hemen daha iyi tedavi almaları amacıyla GATA'ya gönderiyoruz. Ama yaralılarımızın durumu iyi" dedi.

Ambulans geçişleri konusunda çağrı

Başkan Yavuz ise, Kırıkhanlı vatandaşlardan ambulans geçişleri konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Burada çok güzel bir ekip var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kendi alanında çok deneyimli uzman hekim arkadaşlarımız var. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devleti ve milletiyle hükümetiyle çok güçlü. Bunların hepsi atlatılacak. Bizim buradan özellikle herkes evinde rahat olsunlar. Caddelerimizin, sokaklarımızın ambulansların rahat geçebileceği şekilde hastane önünde bizi rahat bırakırlarsa daha çok faydalı olacakları kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. 

Aykut Yeniçağ - Refik Fidan - İsmet Biçen - Yakup Söylemez

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç