İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili Kurtulmuş: 'MHP ile ittifak AK Parti için stratejik bir adım değil'

AK Partili Kurtulmuş: 'MHP ile ittifak AK Parti için stratejik bir adım değil'
AK Partili Kurtulmuş: 'MHP ile ittifak AK Parti için stratejik bir adım değil'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde ittifak konusunda, "İttifak meselesi AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına yönelik şunları söyledi:
"İttifak konusunda atılmış bir adım yok. Bu sadece ortada bulunan söz ya da temenni. AK Parti'nin ana stratejisi her seçim çevresinde kendi adaylarıyla en güçlü adayları çıkartarak, adaylarımız ile ilgili de kriterlerimizi söyledik; adalet sahibi, tevazu sahibi, ehliyet sahibi, liyakat sahibi ve millete sadakat sahibi şartlarını ortaya koyarak kılı kırk yararak her ilde, ilçede en doğru adayı bulup, milletten en çok oy alabilecek, milletin gönlüne girebilecek adayları tespit edeceğiz. İttifak meselesi ise AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor.

Şu an itibariyle ittifak meselesi şöyle mi olur, böyle mi olur bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bir taraftan kendi seçim stratejimizi, aday tespitlerini, kampanyanın temel unsurlarını her seçimde olduğu gibi bu seçimde de çok güçlü bir şekilde tayin edip yolumuza devam edeceğiz. Bizim için ittifak meselesi stratejik bir konu değil. Şartlar ortaya çıktığında bunlar konuşulabilir ama detaylı bir şekilde Türkiye'nin bütün bölgelerindeki seçimi en olumlu bir şekilde etkileyebilecek bir durum ortaya çıkarsa bunlar değerlendirilebilir ama şu an için erken. Parti olarak seçimden nasıl kazançlı çıkacağımıza bakacağız. Parti kadar önemli olarak gördüğümüz hususlardan bir tanesi de Türkiye'nin geleceğidir."

AK Parti'nin yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin Aralık ayına kadar tamamlanacağı bilgisini veren Kurtulmuş, ardından da kampanya sürecinin başlayacağını söyledi.  

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.