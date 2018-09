AK Partili Kurtulmuş: 'MHP ile ittifak AK Parti için stratejik bir adım değil'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına yönelik şunları söyledi:

"İttifak konusunda atılmış bir adım yok. Bu sadece ortada bulunan söz ya da temenni. AK Parti'nin ana stratejisi her seçim çevresinde kendi adaylarıyla en güçlü adayları çıkartarak, adaylarımız ile ilgili de kriterlerimizi söyledik; adalet sahibi, tevazu sahibi, ehliyet sahibi, liyakat sahibi ve millete sadakat sahibi şartlarını ortaya koyarak kılı kırk yararak her ilde, ilçede en doğru adayı bulup, milletten en çok oy alabilecek, milletin gönlüne girebilecek adayları tespit edeceğiz. İttifak meselesi ise AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor.

Şu an itibariyle ittifak meselesi şöyle mi olur, böyle mi olur bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bir taraftan kendi seçim stratejimizi, aday tespitlerini, kampanyanın temel unsurlarını her seçimde olduğu gibi bu seçimde de çok güçlü bir şekilde tayin edip yolumuza devam edeceğiz. Bizim için ittifak meselesi stratejik bir konu değil. Şartlar ortaya çıktığında bunlar konuşulabilir ama detaylı bir şekilde Türkiye'nin bütün bölgelerindeki seçimi en olumlu bir şekilde etkileyebilecek bir durum ortaya çıkarsa bunlar değerlendirilebilir ama şu an için erken. Parti olarak seçimden nasıl kazançlı çıkacağımıza bakacağız. Parti kadar önemli olarak gördüğümüz hususlardan bir tanesi de Türkiye'nin geleceğidir."

AK Parti'nin yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin Aralık ayına kadar tamamlanacağı bilgisini veren Kurtulmuş, ardından da kampanya sürecinin başlayacağını söyledi.

İlker Turak