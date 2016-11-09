Atatürk Havalimanı metro katında kalp krizi geçiren Mehmet Cemal Dolu (53), tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Dolu’nun Diyarbakır Ergani İlçe Belediyesi AK Parti meclis üyesi olduğu öğrenildi.

53 yaşındaki Mehmet Cemal Dolu Atatürk Havalimanı’nda metro içerisinde aniden kalp krizi geçirerek yere yığılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Ferhat Yasak

