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AK Partili meclis üyesi metro istasyonunda hayatını kaybetti

Diyarbakır Ergani Belediyesi AK Parti belediye meclis üyesi Mehmet Cemal Dolu, Atatürk Havalimanı metro istasyonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

AK Partili meclis üyesi metro istasyonunda hayatını kaybetti

09 Kasım 2016 18:52
AK Partili meclis üyesi metro istasyonunda hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanı metro katında kalp krizi geçiren Mehmet Cemal Dolu (53), tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Dolu’nun Diyarbakır Ergani İlçe Belediyesi AK Parti meclis üyesi olduğu öğrenildi.
53 yaşındaki Mehmet Cemal Dolu Atatürk Havalimanı’nda metro içerisinde aniden kalp krizi geçirerek yere yığılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: kalp krizi, metro


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