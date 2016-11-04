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AK Partili Milletvekili Kırcalı’nın babası kazada öldü

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’nın babası trafik kazasında hayatını kaybetti.


04 Kasım 2016 17:13

Edinilen bilgiye göre, Balıklar Mahallesi’nden Bafra istikametine seyir halinde olan plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Musa Y. (36), bisikletle ikindi namazına giden Mustafa Kırcalı’nın (70) kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın babası Mustafa Kırcalı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Acı haberi alarak olay yerine gelen AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve öğretmen olan kardeşi Veysel Kırcalı, yerde yatan babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Kırcalı, babasının ambulansa konularak hastanenin morguna kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine 112 ekipleri tarafından ceset Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: AK Parti Samsun Milletvekili, Orhan Kırcalı


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