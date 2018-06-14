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AK Partili Miroğlu, Şanlıurfa’daki saldırıyı kınadı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve 2 Gün önce Mardin’de Mahallde seçim çalışması yapan partililere karşı yapılan silahlı ve bıçaklı saldırıları kınadı. Şanlıurfa’da hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine sabır dileyen Miroğlu, "Saldırı, özgür seçim ortamında çalışmalarını yürütmek isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik bir saldırıdır” dedi.

AK Partili Miroğlu, Şanlıurfadaki saldırıyı kınadı

14 Haziran 2018 21:28

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Miroğlu açıklamasında, "AK Partili kardeşlerimize Suruç'ta esnaf ziyareti yaptıkları sırada yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum. Bu vahşet sadece AK Parti'ye karşı değil, özgür seçim ortamında çalışmalarını yürütmek isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik bir saldırıdır. İki gün önce Mardin'de seçim çalışması yapan AK Parti grubuna saldırı ve yine bugün Suruç'ta benzer bir saldırının olması, üç vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, çok sayıda yaralıların olması, vatandaşlarımızın siyasi özgürlüğünü ve tercihini kullanmasının şiddet ve terörle engellenmesi gayretinden başka bir şey değildir.

Seçimler daha gerçekleşmeden, kan dökülmesi hiçbir şekilde kabul edilemez, saldırganları lanetliyor ve yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun, acılı ailelerine Allah'tan sabır ve metanet diliyorum” dedi. 

Beril Solmuşgül
 

 

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