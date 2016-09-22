AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, TGRT Haber ekranlarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “FETÖ’cü kriptolar ve Erdoğan düşmanları var” çıkışımı değerlendirdi. HDP’nin nötr cümleler kullanarak siyasi tabanını kuvvetlendiremeyeceğini söyleyen Miroğlu, “HDP kendi siyasi zeminini güçlendirecek, bu siyasi zeminin bilhassa hükümetle AK Parti'ye buluşmasını sağlayacak çalışmalar yaparsa bunu en başta bizler Doğru ve Güneydoğu Anadolu milletvekilleri destekleriz ama bu nötr cümlelerle başarılabilecek bir şey değil. Medyaya baktığınız zaman Selahattin Bey'in 'FETÖ'cü, kriptolu adamlar var' demesi sıradan bir söz. Selahattin Bey, ‘Biz AK Partilileri asmayacağız ama yargılayacağız’ diyen bir siyasi lider oldu Türkiye'de ve bu büyük bir talihsizlik. Haziran seçimlerinden sonra söyledi bunu. Haziran seçimleri politikalarını Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüttü ve o seçim politikalarının da bugün artık çöktüğünü görüyoruz. Bu HDP’ye kaybettirdi. Burada HDP yeni bir başlangıç yapacaksa Selahattin Bey'in ve arkadaşlarının vereceği mesajlar her şeyden önce HDP tabanına yönelik olmalı. HDP tabanı da bu mesajdan etkilensin, bir yumuşama, Güneydoğu'daki bu belirsizliği de biraz normalleşmesi için vereceği mesajların bilhassa HDP kitlesini hedef alması gerekiyor. HDP kitlesi bugün abondane olmuş bir kitle. Çünkü kendi partisine sadece seçimle oy kullanan bir taban değil bu” şeklinde konuştu.

“HDP'den beklenen yeni politikalar üretebilmesi”

HDP’nin siyasi tabanını güçlendirmek veya terör örgütünün faaliyetlerini tolere etmek seçeneklerinden birini seçmesi gerektiğine vurgu yapan Miroğlu, “Bu çıkış insanları sevindirsin ama tatminkar mı? Meclis açılacak, çatışmalar bütün şiddetiyle devam ediyor, korkunç bir terör ve şiddet fırtınası var. Doğu ve Güneydoğu'da tüm bu tablo içinde HDP kendi siyasi zemini içinde siyaset yapmayı mı seçecek, yoksa hendek sürecindeki gibi bu örgütün faaliyetlerini tolere etme çabası mı gösterecek. HDP'den beklenen yeni politikalar üretebilmesi. Bu yeni politikaları ürettiğiniz zaman zaten Türkiye toplumu Kürdüyle, Türküyle ve hatta giderek devlet, hükümet bunu görür zaten. Sizin politikanızın neye göre olduğunu değerlendirir insanlar ve bir kamuoyu vicdanı oluşur. Üstelik bu vicdan sizin lehinize işler ama şimdi Selahattin Bey ‘Devletin içinde kriptocular var’ dedi diye ben HDP'nin politikası değişti diyemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Değişimin merkezinde HDP aklı yok”

HDP’de meydana gelen ufak bir değişimin pek çok kişiyi sevindireceğini belirten Miroğlu, “Çözüm sürecinde, çatışmaların sona ermesinde karşılıklı jestler bunlar önemli şeyler. Ne Hasip Bey'in Twitter'den paylaştığı ne de Selahattin Bey'in söylediği çok büyük ümit değil. Ufak bir kıpırdama varsa bu partide en başta sevinecek insanlardan biri de benim. Böyle bir ortamda bu işin merkezindeki partideki değişim hepimizi sevindirir. Tatmin edici bulmuyorum, çünkü bunun merkezinde bir HDP aklının olduğu inancı yok bende” dedi.

“PKK kendi kabahatlerini başkalarına yükleme kabiliyeti yüksek bir örgüt”

Miroğlu, PKK’nın bir çıkmazın içinde bulunduğunu ve bu çıkmazda da HDP’yi tehdit ettiğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“PKK'da bugün çok büyük bir sıkışma var, Türkiye'de çöken paradigma şimdi Suriye'de çöküyor. Bunu AK Parti Milletvekili olarak ben söylemiyorum, Altan Bey de söyledi geçenlerde. 'PYD'nin Suriye politikası çökmüştür' dedi. Bu çöküşü onaracak bir şeyler yapmak gerekmiyor mu, herhalde germiyor. Türkiye’ye karşı kayıtsız şartsız savaşı durdurmadığınız sürece ne Ortadoğu'da ne Türkiye'de siyaset yapmak istiyorsanız tabi, bir çıkış yolu bulmanız mümkün değildir. Türkiye'de içinde bulunduğunuz pozisyonu gözden geçirmeniz lazım. Bu pozisyon HDP'yi tehdit ediyor. Hendek meselelerinde iş makineleri kullanıldı, bombalar taşındı. Geçenlerde patlayan bomba Mazıdağı Belediyesi’ne ait bir araç. Geçmişte hiçbir şey olmamış gibi bu hükümet sizinle görüşemez. Görüşme ve diyaloğa hiçbir şekilde karşı değilim. Geçenlerde Abdullah Öcalan'ın görüşmesine baktım '6 ay içinde ben bunu çözerim' diyor. Biz senin 2 buçuk yılda bu işi çözemediğini biliyoruz. Çözemediğiniz zaman da sorumlu aradınız. Bu PKK'nın en bilinen siyasi karakteridir. Kendi kabahatlerini başkalarına yükleme kabiliyeti yüksek bir örgüt bu.”

Caner Ünver