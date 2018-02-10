AK Partili Naci Bostancı’dan ABD’ye '5 bin tır silah' tepkisi

AK Parti Amasya 5. Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Bostancı, PYD/YPG’nin Kürtlüğü istismar ederek bölgedeki emperyal siyasetin silahlı lejyon ve askeri gücü olarak varlık göstermeye çalıştığını belirterek "Bunlar terör yapacaklar. Başkalarının haklarına el uzatacaklar. Araplarla, Acemlerle, Türkmenlerle düşmanlık, Kürtler arasına bir husumet koymaya çalışacaklar böylelikle emperyal siyasetin bir aracı olarak vazife görecekler. Biz bu siyasete karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı bölgeye barış getirmek için sürdürdüğüne değinen Bostancı, "Biz diyoruz ki, bu coğrafyada Kürtler, Araplar, Acemler ve Türkler birbirlerinin rızalarını teyit ederek barış içinde yaşamalıdırlar. Bunun yolu da terör yapılanmalarına, emperyal güçlerin kirli stratejileri için araç olarak kullandığı terör yapılarına karşı çıkmakla mümkün olur" şeklinde konuştu.

Mevcut Başkan Emine Altunbaş’ın tek aday olarak yeniden seçildiği Belediye Kültür Merkezindeki Kongreye AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Başkanı Mehmet Ünek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır ile çok sayıda partili katıldı.

Murat Çelik