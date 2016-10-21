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AK Parti'li Özdağ, 2. Fethullah Gülen tahminini açıkladı

AK Parti Manisa Milletvekili ve FETÖ Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan’ın dinlenmesi esnasında dile getirdiği 2. Fettullah Gülen’in kim olabileceği konusundaki tahminini açıklayarak, “Bu yapıyı biraz bildiğim için benim şahsi tahminim tırnak içinde belirtmek istiyorum; Abdullah Aymaz olabilir diye düşünüyorum” dedi.

AK Partili Özdağ, 2. Fethullah Gülen tahminini açıkladı

21 Ekim 2016 18:48

15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, gündemde en çok tartışılan konulardan biri olan etkin pişmanlık yasasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Özdağ, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek isteyen daha sonra da yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden 3-5 kişinin fazla bilgi vermek istemediğini geri kalan isimlerin ise çözülmeye müsait ve pişman oldukları bilgisine ulaşıldığını kaydetti. Özdağ, “Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’da bunu zaman zaman dile getiriyor. Etkin pişmanlık yasasıyla ilgili duyuru mekanizmasını daha fazla işletmemiz gerekiyor. Çünkü bir şekilde FETÖ’ye bulaşmış olanların büyük bir çoğunluğu şu an pişman. Cumhurbaşkanımızın darbeye bulaşmış olan eski Yaverlerinden biri de ciddi itiraflarda bulundu ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulundu. Şunu da açıkça söylemekte yarar görüyorum ki bu yapıyı çökertecek olanlar öncelikle itirafçılardır. Biz sağ ve sol olarak 1980’li yıllarda cezaevlerinde kaldığımız dönemde devlet etkin pişmanlık yasasını çıkarmıştı. Belki sayı azdı ama zaman zaman bir şahıs bir örgütü çökertebiliyordu. O nedenle sayılara bakmamak bunun devamını sağlamak gerekiyor” dedi.

2. Fetullah Gülen iddiası
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan’ın da dinlenmesi esnasında bir mahzandeki çuvallarda önemli belgeler bulduklarını ifade ettiğini kaydeden Özdağ, “Sayın Ertan bize bu belgelerin MİT’te, Emniyet Genel Müdürlüğünde ve devlet arşivlerinde bulunmadığını tesadüfen bulunduğunu söyledi. 2 yıl boyunca Fethullahçı Terör Örgütü’nün yapmış olduğu darbeye hazırlıklarla ilgili örgütsel dokümanların bu belgelerde yer aldığını ve 2. Fethullah Gülen’e ulaşabileceğimizi ifade etti. İsim vermek istemedi ama bu belgelere ulaşıldığında 2. Fethullah Gülen’in kim olduğunu hepimizin göreceğini belirtti. O mahzendeki evrakları merak ediyorum ve resmi yazıyla isteyip ciddi bir şekilde inceleyeceğiz. Bu yapıyı biraz bildiğim için benim şahsi tahminim tırnak içinde belirtmek istiyorum; Abdullah Aymaz olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu tür örgütlerin yapılanmasında dış istihbarat güçlerinin de çok büyük eli ve katkısı olduğunu düşünüyorum. Abdullah Aymaz şu an yurt dışında olabilir ve Türkiye’de pek bilinmeyen bir kişi. Gülen’in ilk baştan beri yol arkadaşlığı yaptığı isimlerden biri. Cemaatle ilgili açıklamalar yapan Nurettin Veren, Hüseyin Gülerce gibi isimlerin Abdullah Aymaz’la ilgili daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum” diye kaydetti.

Mehmet Ağar’ın sözlerini çarpıtıyorlar
15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, komisyona bilgi veren eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın sol örgütlere ilişkin sözlerinin, bazı basın yayın kuruluşlarında yanlış yansıtıldığını söyledi. Ağar'ın, konuşmasında, Emniyet Genel Müdürü oluncaya kadar sol örgütlerin arkasında hep Rusya'nın olduğunu düşündüğünü, ancak bu göreve getirildikten sonra arkalarında Rusya'nın değil, batının olduğunu gördüğünü söylediğini aktardığını kaydeden Özdağ, açıklamasına şöyle devam etti:
"Sayın Mehmet Ağar'ın komisyonumuzdaki sözleri çarpıtılmıştır. Sayın Ağar, konuşmasında sol örgütlerin arkasında örgütü tanıyıncaya kadar sadece Rusya olduğuna inandığını ama terör örgütünü iyice araştırınca ve tanıyınca Rusya’nın değil batının olduğunu ifade etmişti. Zaten o dönemde Rusya komünizmini Türkiye’de savunan tek parti olarak TKP kalmıştı ve TKP’yi kastederek, 'Bunların bir bıçağı bile yoktu. Bunlar fikir anarşistleriydi’ ifadesini kullandı.”

Türkiye'de 12 Eylül öncesi 5 bin kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Özdağ, “Bunun 3 bine yakını ülkücü, 2 bine yakını ise sol kökenliydi. Türkiye'de kimse bazı siyasilerin ve bürokratların sözlerini çarpıtarak, farklı anlamlar katarak illegal sol örgütleri aklamaya kalkmasın. Daha yakın bir tarihte, İstanbul'da savcımızı, odasını basarak öldüren DHKP-C adlı sol uç bir örgüttü. Türkiye'nin en büyük iş adamı Özdemir Sabancı'yı binasına girerek öldürdüler. Belçika hala daha Fehriye Erdal'ı vermiyor. Fehriye Erdal illegal sol örgüt üyelerinden biridir. İllegal sol örgütleri, asker öldüren, polis öldüren, PKK ile iş birliği yapan yapılardır. Böyle örgütleri de kimsenin aklamaya hakkı yok. Sözlerini yanlış yansıtarak Mehmet Ağar'a da hem haksızlık yapmış, hem de akan kanların sebebi olan illegal sol örgütleri de aklamış oluruz" ifadelerini kullandı. 

Önder Aydın
 

Etiketler: Selçuk Özdağ


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