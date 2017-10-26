AK Partili Öznur Çalık Hakkari’de

'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Hakkari’yi Dinliyoruz' projesinin startını Hakkari’de veren AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekilli Öznur Çalık, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullan Gür, AK Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat ile birlikte Karşıyaka Mahallesinde bir şehit ailesini de ziyaret ederek Cumhurbaşkanının selamlarını iletti.

Daha sonra AK Parti binasına geçen Çalık, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız yatırımlarla beraber Hakkari’nin bir turizm şehri olması gerekir. Hakkari’nin doğal sporların olduğu bir merkez olması gerekir. Hakkari’nin bir yatırım merkezi olması gerekir. Hakkari cazibe merkezlerimizin içerisinde, devlet olarak AK Parti olarak burada fabrikaları yapacağız. Yatırımlarımız gelecek Allah nasip ederse burada istihdamı sizlerle beraber sağlayacağız” dedi.

“O kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz"

“Bizi ayrıştıranlar, bizi bölmek isteyenler, bizi çarpmak isteyenleri Hakkarililer sandıkta çarpacak “diyen Çalık “Yüce Rabbim bu milleti bölmek isteyenlere bilsinler ki o çarpan suretiyle yerle ıslah edecektir inşallah. HDP’nin burada yapmış olduğu geçmiş dönemlerde çukur siyasetine siz cevap verdiniz. Onlara yol yorgan vermediniz. Çukur, hendek siyasetinin artık bittiğini, hendek siyasetinin artık yerle yeksan olduğunu o kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz. Burada vatandaşlarımızı, esnaflarımız gezdik. Ailelerimizi ziyaret ettik. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik ve hepsinin gözünde Hakkari için arzu vardı ve Türkiye’nin beraberliği için arzusu ve isteği vardı. Hakkari bizim için ve bütün Türkiye için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

CHP’nin insansız hava araçları (İHA) eleştirine de tepki gösteren Çalık, “Onlar terörist taziyelerine katılarak saflarını ortaya koymuştur” dedi.

Esnafı ziyaret eden Çalık ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra Hakkari’den ayrıldı. Konuşma sonrası AK Parti il teşkilatı tarafından Çalık'a Hakkari hatırası kilim hediye etti.



Feyzullah Taş

