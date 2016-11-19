AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya Kernek Şelale’de AK Parti il yönetimi ile bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Çalık, terörle mücadele konusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da PKK, PYD ile mücadelenin devam edeceğini, o bölgede vatandaşların mağduriyetlerini gidermek içinde 23 ilde sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselmek için gerekli kalkınma hamlelerinin adımlarını attıklarını ifade etti.

FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini dile getiren Çalık, “15 Temmuz darbe girişiminde milletin üzerine silahlarını sıkan, helikopterlerden bomba atan terör örgütleriyle mücadelemizde sonuna kadar devam edecek. Biz, bu mücadelelerimizi yaparken, Türkiye’nin gelişimi ve değişimi de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet sistemleriyle ilgili yapılan çalışmalar ve görüşmelerin olduğuna dikkat çeken Çalık, şunları söyledi:

“Özellikle Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu ilk günden itibaren söyledik. Tüm siyasi partiler, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu gündeme getirdi. Yeni bir anayasa için çalışmaları geçmiş dönemlerde siyasi partilerle görüşmeler yaptık, meclisimizde Anayasa Komisyonlarımızı yeni anayasa çalışmalarımızı yapma üzere her siyasi partiden üçer temsilci alarak kurduk. Fakat masayı terk edip giden siyasi partilerimiz oldu. Bugün geldiğimizde ise yeni anaysa çalışmalarımız AK Parti olarak devam etti. Şimdi yeni anayasa içerisinde bir revizyon yapılacak. Bu revizyon içerisinde de Türkiye’nin çok ciddi manada ihtiyacı olan hükümet sisteminin değişmesi bütün hepimizin en önemli taleplerinden sadece bir tanesi. Bu hükümet sistemlerinin en nemli talebi; bir kişi için, parti için asla böyle bir talep istenmemektedir. Öncelikle şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım ki şuan mevcut sistem parlamenter sistem değildir. Yeni bir sistem ihtiyacı çok net ortaya çıkmıştır."

Çalık, ‘Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme’ konusunda kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Kadınlara yönelik çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Çalık, “AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren en önemli hassasiyetimiz çocuklarımız, bebeklerimiz, kadınlarımız, kızlarımız, dezavantajlı diye nitelendirilen engellilerimiz, yaşlılarımız. Kız çocuklarımız ve kadınlarımızla alakalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda taktire şayandır. Türkiye’deki siyasi partiler bunu taktir etmiyor olabilir ama tüm dünya taktir ediyor. Bu konuda çok önemli yasal düzenlemeler yaptık” diye konuştu.

“Bugünkü mevzu asla cinsel istismar ya da tecavüzcüyü koruma ya da af değildir”

Çalık, erken yaşta evlenen ve resmi evlilik yaşına gelmediği için, sonrasında resmi evlilikle nikah akdini yapan çiftlerin yaşadığı mağduriyeti istinaden önergenin verildiğini kaydeden Çalık, “Bu önergenin öncesinde TBMM’de ilk kez erken yaştaki evlilikleri inceleme komisyonu kuruldu. Bunun en nemli sebebi şudur, tüm dünyada, Türkiye’de de erken yaşta çocuk evlilikleri maalesef hepimizin acı bir gerçeği. Bu gerçek, daha önceki dönemlerde maalesef farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılmamış ve erken yaştaki evliliklere dikkat çekilmemişti. AK Parti iktidarıyla birlikte TBMM çatısı altında ilk kez erken yaşta evlilikleri inceleme komisyonu kuruldu. Erken yaşta evlilik ortadan kaldırılsın, sebepler ortadan kaldırılsın diye AK Parti olarak çok önemli çalışma ve düzenlemeler yaptık. Erken yaştaki evlilikleri incelemek için, sebeplerini araştıran ve ona çözüm bulan AK Parti’nin erken yaştaki evliliğe teşvik etmesi asla söz konusu değildir. İkincisi tecavüzcüyle ilgili verilen mücadele çok nemli yasal düzenlemeler bunun en önemli kanıtıdır. Türk Ceza Kanunu’nda yapmış olduğumuz değişiklikle 4 yıldan 8 yıla, 8 yıldan 16 yıla, 16 yıldan da müebbet hapse kadar tecavüz eden ya da cinsel istismarda bulunan kişilerin ceza alması için yasayı biz çıkarttık. Hiç kimsenin zorlaması olmadan bu yasayı çıkarttık. Çocuklarımıza ne olursa olsun yapılan her türlü müdahaleye karşı çok sağlam bir duruş sergiledik. Bugün ki mevzu ise asla cinsel istismar ya da tecavüzcüyü koruma ya da af değildir. Bunun tek bir cümleyle yanıtı vardır; erken evliliğin ceza muayedesine tabi olduğunu bilmeyenler. Toplumumuzda erken evlilik, normal ve meşru olarak algılanır. Erken yaştaki evliliği toplumumu suç olarak algılamıyor. Yani ceza olduğunu bilmeden evlenen çiftler, evlendikten sonra resmi nikahı kıyıp, çocuk sahibi olup, sonrasında kamu davası açılıp 8, 15, 16 yıla ceza görüp, cezaevine giren ve kocası cezaevine girdikten sonrada yeni bir mağdurlar ordusu oluşturan yasayla ilgili. Çift karı koca resmi nikahlarını kıymışlar, çocukları olmuş, üzerinden 8 yıl geçmiş ve bu geçen 8 yılın sonunda kamu davası sonuçlanmış, huzurlu ve mutlu giden bir evlilik kocanın hapse girmesiyle tamamen bir zulme dönüşüyor. Geride kalan kadın ve çocuklar bir kez daha mağdur oluyor. Biz kesinlikle ve kesinlikle erken yaştaki evliliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmasında,” Önümüzde yaklaşan bir referandum süreci var, bununla ilgili 716 mahalle başkanımızla ve sandık kurullarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir referandum olduğu takdirde teşkilatlar olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum ”diye konuştu.

Erdal Akbuğa