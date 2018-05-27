AK Partili Şentop: '27 Mayıs tarihi...'

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Tekirdağ’dan 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir sistemin geldiğini ve o sistemin adının ‘vesayetçi anayasal düzen’ olduğunu ifade etti. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin siyasetin alanını genişleterek vesayetçi sistemi gerilettiğini kaydeden Şentop, “27 Mayıs 1960, sadece Türkiye’de darbelerin başlangıç tarihi değildir; vesayetçi anayasal düzenin, paradigmanın başlangıcıdır. Daha sonraki darbeler hep bu sistem içi müdahalelerdir; sistem değiştirici değil. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti vaktinde siyasetin alanı genişletilerek vesayetçi sistem geriletilmiş, nihayet 15 Temmuz’da fiilen, 16 Nisan’da da hukuken tasfiye edilmiştir. Bugün o meş’um günlerin, darbenin yeni bir bilinçle hatırlandığı gündür” dedi.