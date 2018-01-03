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AK Partili Sorgun’dan, Meral Akşener’e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Konya’da silahlı kamplar var" iddiasının yalan ve iftira olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

AK Partili Sorgundan, Meral Akşenere tepki

03 Ocak 2018 15:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun yaptığı yazılı açıklamada, bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış bir şahsın bu derece sorumsuzca açıklama yapmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Sorgun, "İddia sahibi iddiasını ispat etmediği sürece müfteridir, iftiracıdır. Huzur şehri Konya üzerinden böyle bir iddianın gündeme getirilmesi ile amaçlanan nedir? Ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine dokunarak, kaos ve kargaşa mı çıkarılmak istenmektedir?

Milletin teveccühüyle 16 yıldır iktidarda olan AK Parti’yi seçimlerde alt edemeyenler, ülkemizin huzurunu bozmak pahasına böyle dengesiz açıklamalar yapıp, gerçek dışı iddiaları ortaya atıyorlar. Bunlar siyasi olarak milletimize söyleyecek sözü olmayanların, kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıdır. Halkımız olup biteni görmektedir. Milletimize hizmet adına ortaya bir şey koyamayan Meral Akşener, ülkemizin huzur ve sükunetini politika malzemesi yaparak gündeme gelme çabasındadır. Akşener bu tür mesnetsiz iddialarından vazgeçip derhal Konya’dan, Tokat’tan ve tüm Türkiye’den özür dilemelidir” dedi.

 

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