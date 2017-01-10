Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » AK Partili Tayyar: Bölgede bombalı araç olabilir

AK Partili Tayyar: Bölgede bombalı araç olabilir

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep'te polisin büyük dikkati sayesinde büyük facianın önlendiğini belirterek, "Bomba yüklü aracın olabileceği düşüncesiyle bölgede şüpheli araçlarla ilgili operasyon var" dedi.

AK Partili Tayyar: Bölgede bombalı araç olabilir

10 Ocak 2017 16:36

Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı ardından konuşan Şamil Tayyar, "Türkiye uzunca süredir terör kuşatmasında, yakın zamanda Rus büyükelçisine kast ettiler, yılbaşı gecesi İstanbul'da, daha sonra İzmir'de adliyeyi basmaya çalıştılar. Gaziantep'te emniyet binasına baskın planlanmış. Şükürler olsun ki, görevli polislerin büyük dikkati sayesinde bir büyük facia önlenmiş gibi gözüküyor.Bir polisimizin hafif yaralandığı bilgisi ulaştı. Eylemi gerçekleştirmeye çalışan hainin teröristin öldürüldüğü ifade ediliyor. Operasyon devam ediyor. İkinci bir teröristin olduğu ifade ediliyor. Yine bomba yüklü aracın olabileceği düşüncesiyle bölgede şüpheli araçla ilgili operasyon var. Dolayısıyla şu ana kadar gelinen noktada polisin büyük bir dikkat ve özenle bir büyük tehlikeyi önlediğini görüyoruz. Belli ki bunlar burada durmayacaklar, Türkiye'nin her bölgesinde farklı eylem türleriyle diz çöktürmeye çalışacaklar. 15 Temmuz'un acısını çıkartmaya çalışıyorlar. Şükürler olsun başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Ben bu vesileyle büyük dikkati ve özeni sayesinde büyük faciayı önleyen emniyet görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Amerikan gizli servisinin özel olarak çalıştığı şehirlerden birisi"

Tayyar, ''Gaziantep, bölgenin en fazla risk taşıyan şehirlerinden birisi. Buna rağmen emniyetin burada insan üstü mücadele verdiğini düşünüyorum. Gaziantep El Bab'a kadar ulaşan Fırat Kalkanı operasyonunun yürütüldüğü merkez. Bu operasyon öncesi DEAŞ'a komşuluk yapan bir şehirdi. Sınırımızdan DEAŞ kendi teröristlerini bölgeden sokabiliyordu. Yabancı istihbarat örgütünün cirit attığı, terör örgütlerini modere etmeye çalıştığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu kadar gizli elin olduğu şehirde verilen mücadelenin insan üstü olduğunu düşünüyorum. Operasyonel manada iyi bir tedbir alındığını düşünüyorum. DEAŞ, FETÖ ve PKK'nın en güçlü olduğu sınırdaki şehirlerimizden birisi. Bu güçlü örgütlenmeye rağmen, Gaziantep Emniyeti'nin büyük mücadele ve başarısının olduğunu gözlemliyoruz. Son dönemdeki karanlık eylemlerde parmak izi, ayak izine rastladığımız Amerikan gizli servisinin özel olarak çalıştığı şehirlerden birisidir. Adana konsolosluğu Gaziantep'te özel projeler üretip bir çok ajanla irtibat kuruyor. Bu kadar kuşatmanın içinde yürütülen mücadelenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bunca terör teşebbüsüne rağmen Gaziantep halkının da bu kuşatma karşısında yılgınlığa kapılmadığını görüyorum. Bir tarafta güvenlik güçleri, diğer tarafta onlara destek veren halk var'' şeklinde konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç