AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğraflarını eleştirdi

Ayvacık ilçesinin Babakale köyünde spor tesisi açılışında konuşan Turan, atletli fotoğraf çektirerek halkçı olunmadığını belirterek, "15 yıldan beri 11 seçim yaşadık. 11 seçimin tamamını hamd olsun kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bazıları atletle fotoğraf vererek, o garip fotoğrafı vererek güya halkı kafalamanın halkı kandırmanın yolunu arıyorlar. Adamın hayatında tek başarısı Ankara’dan İstanbul’a yürümek. İkincisi yok. Ama şimdi atletle beraber fotoğraf vermeye başlamış niye mütevaziymiş. Niye halk adamıymış. Halk adamı fotoğraf vererek olmaz. Halk adamı Babakale'ye gelerek, çalışarak olur. Siz terör örgütleriyle yürüyeceksiniz, her türlü söyleme, yanlışa imza atacaksınız, ama giyinişinizden yola çıkarak halk adamı olacaksınız. Geçti onlar bu millet ne yaptığını gayet iyi biliyor. Bu millet kimin fotoğraf verirken usulen verdiğini kimin hakkını vererek verdiğini herkes biliyor. Raconu da o yüzden bu millet kesiyor. 15 yıldan berri raconun kralını bu millet kesti şimdiye kadar. Yanlış yapana dur dedi. 25’i 26 yaptırmadı. Neden? Çünkü hep aynı tarz at gözlüğü ile bakan, meseleyi değerlendiremeyen, yabancı güçler ağabeyleri başkanları yan baktığı zaman rahatsız olan insanlara halk buna evet der mi" dedi.

Daha sonra tesis hakkında bilgi aktaran Turan, "Geçen sene bu zamanlarda köylerimizi gezerken, Babakale'ye geldiğimizde gençlerimiz bizimle ayrı çay içmeden sizi göndermeyiz demişlerdi. Oturduk caminin yanındaki kahvede çayımızı içtik. Dediler ki o zaman sayın vekilim hanlar, hamamlar, yollar yapılır ama bizim en batıda olmamızdan kaynaklı sıkıntılarımız var. En yakın futbol sahası 30-40 kilometre. Bize buraya saha yapın biz başka köylere gidip gitmeyelim. Demiştik ki o zaman bunlar ufak iş yaparız. O gün sözümüzü verdik. Belediye Başkanımızın öncülüğünde, desteğinde bu güzel, mütevazi gençlerin içinde olan tesisi Babakale'ye kazandırdık. Mesele hak edene hakkını vermek" diye konuştu.

Utku Yaşar Cüce