Diğer
Kategoriler

AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğraflarını eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda yer alan atletli fotoğraflarını eleştirdi.

AK Partili Turan, Kılıçdaroğlunun atletli fotoğraflarını eleştirdi

23 Ağustos 2017 14:16

Ayvacık ilçesinin Babakale köyünde spor tesisi açılışında konuşan Turan, atletli fotoğraf çektirerek halkçı olunmadığını belirterek, "15 yıldan beri 11 seçim yaşadık. 11 seçimin tamamını hamd olsun kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bazıları atletle fotoğraf vererek, o garip fotoğrafı vererek güya halkı kafalamanın halkı kandırmanın yolunu arıyorlar. Adamın hayatında tek başarısı Ankara’dan İstanbul’a yürümek. İkincisi yok. Ama şimdi atletle beraber fotoğraf vermeye başlamış niye mütevaziymiş. Niye halk adamıymış. Halk adamı fotoğraf vererek olmaz. Halk adamı Babakale'ye gelerek, çalışarak olur. Siz terör örgütleriyle yürüyeceksiniz, her türlü söyleme, yanlışa imza atacaksınız, ama giyinişinizden yola çıkarak halk adamı olacaksınız. Geçti onlar bu millet ne yaptığını gayet iyi biliyor. Bu millet kimin fotoğraf verirken usulen verdiğini kimin hakkını vererek verdiğini herkes biliyor. Raconu da o yüzden bu millet kesiyor. 15 yıldan berri raconun kralını bu millet kesti şimdiye kadar. Yanlış yapana dur dedi. 25’i 26 yaptırmadı. Neden? Çünkü hep aynı tarz at gözlüğü ile bakan, meseleyi değerlendiremeyen, yabancı güçler ağabeyleri başkanları yan baktığı zaman rahatsız olan insanlara halk buna evet der mi" dedi.

Daha sonra tesis hakkında bilgi aktaran Turan, "Geçen sene bu zamanlarda köylerimizi gezerken, Babakale'ye geldiğimizde gençlerimiz bizimle ayrı çay içmeden sizi göndermeyiz demişlerdi. Oturduk caminin yanındaki kahvede çayımızı içtik. Dediler ki o zaman sayın vekilim hanlar, hamamlar, yollar yapılır ama bizim en batıda olmamızdan kaynaklı sıkıntılarımız var. En yakın futbol sahası 30-40 kilometre. Bize buraya saha yapın biz başka köylere gidip gitmeyelim. Demiştik ki o zaman bunlar ufak iş yaparız. O gün sözümüzü verdik. Belediye Başkanımızın öncülüğünde, desteğinde bu güzel, mütevazi gençlerin içinde olan tesisi Babakale'ye kazandırdık. Mesele hak edene hakkını vermek" diye konuştu. 

Utku Yaşar Cüce


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç