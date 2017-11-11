Diğer
Kategoriler

AK Parti’li Ünal, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, FETÖ’nün 1994’teki krizde ‘darbe yapsam mı diye’ düşündüğünün bugün itiraflarla ortaya çıktığını belirterek, “Tayyip Erdoğan, bu yapıya dönük doğru hamleler yapmasaydı bugün devletin anahtarını onlar ele geçirmişti” dedi.

AK Partili Ünal, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Kongresine katıldı

11 Kasım 2017 23:23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Kongresine katıldı. Ünal yaptığı açıklamada, FETÖ’nün 1986’da sonuç aldığını, 1994’de 'darbe yapsak mı acaba' diye düşündüğünü belirterek, “1994 büyük ekonomi krizde darbe yapsam mı diye düşünmüş, bugün itiraflar ile bunlar ortaya çıkıyor. Her kelimeyi aşağıya çeken zat 1999’da Yargıtay’dan beraat kararı çıkartabilecek kadar Yargıtay’ın içine sızmış bir yapı. Ve biz bütün vesayet odaklarını temizledikten sonra bu defa o yapı yeni bir vesayet odağı olarak devletin üzerinde kendisini belirlemeye çalıştığında ne yaptık ilk dershane olayını hatırlayın. İşte o lider Tayyip Erdoğan o yüzden büyük bir liderdir öngörüsüyle. Tayyip Erdoğan, bu yapıya dönük doğru hamleler yapmasaydı bugün devletin anahtarını onlar ele geçirmişti. Dershane ile başlayan süreçte Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ve AK Parti, AK kadrolar, bu ülkenin evlatları öyle bir mücadele verdiler ki hamdolsun devletin içerisindeki şeytanı, melek görünümlü şeytanı çıkardılar, çıkardık hamdolsun. Bundan daha büyük bir iyilik bu ülkeye olabilir mi?” diye konuştu. 

Remzi Şimşek
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç