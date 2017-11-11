AK Parti’li Ünal, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Kongresine katıldı. Ünal yaptığı açıklamada, FETÖ’nün 1986’da sonuç aldığını, 1994’de 'darbe yapsak mı acaba' diye düşündüğünü belirterek, “1994 büyük ekonomi krizde darbe yapsam mı diye düşünmüş, bugün itiraflar ile bunlar ortaya çıkıyor. Her kelimeyi aşağıya çeken zat 1999’da Yargıtay’dan beraat kararı çıkartabilecek kadar Yargıtay’ın içine sızmış bir yapı. Ve biz bütün vesayet odaklarını temizledikten sonra bu defa o yapı yeni bir vesayet odağı olarak devletin üzerinde kendisini belirlemeye çalıştığında ne yaptık ilk dershane olayını hatırlayın. İşte o lider Tayyip Erdoğan o yüzden büyük bir liderdir öngörüsüyle. Tayyip Erdoğan, bu yapıya dönük doğru hamleler yapmasaydı bugün devletin anahtarını onlar ele geçirmişti. Dershane ile başlayan süreçte Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ve AK Parti, AK kadrolar, bu ülkenin evlatları öyle bir mücadele verdiler ki hamdolsun devletin içerisindeki şeytanı, melek görünümlü şeytanı çıkardılar, çıkardık hamdolsun. Bundan daha büyük bir iyilik bu ülkeye olabilir mi?” diye konuştu.

Remzi Şimşek

