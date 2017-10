AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu Pensilvanya’nın ayağa kalk demesiyle iftiralara başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin akademik açılış törenlerine katılmak için Nevşehir'e geldi. Ünal, açılış töreni öncesinde gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı yapmasını sorması üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya’dan gelen 'ayağa kalk' çağrısı üzerine yeniden yalan ve iftiralarına başladığını söyledi. Ünal, “Bu açıklama siyaset değildir. Bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir. Bu düpedüz bir düşmanlıktır. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hainler devlet yönetemez gibi ağır, alçakça demiyorum. Çünkü alçaklık Necip Fazıl’ın ifadesiyle bu bir irtifadır. Çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Ve bir süreden beri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tür yalanları iftiraları bitmişti. Sanırsam Pensilvanya’dakilerin ayağa kalk demesiyle herhalde bunlarda anladığım kadarıyla hakaretlerine, yalanlarına, iftiralarına tekrar kaldıkları yerden tekrardan başladılar. Bu ne AK Parti’nin ne AK Partililerin kabul edebilecekleri bir şey değildir. Güya bizim belediyelerimizle ilgili teşkilatlarımızla ilgili kendi istişare ile yürüttüğümüz işlerle ilgili teşkilatlarımızla ilgili eleştiriler getiriyorlar. Önce dönüp kendi içlerine bir baksınlar. Kendi istifalarını, kendi çok parçalı siyasetlerini konuşsunlar. AK Parti partilerden bir parti değildir. AK Parti bir dava hareketidir. Bir millet hareketidir. Ve Ak Parti bütün işlerini istişare ile görür. AK Parti’de ki her milletvekili, her belediye başkanı her belediye meclis üyesi kendisinin bu davanın bu millet hareketini bir neferi olarak görür. Ve ortak istişare ile hareket eder. AK Parti siyaseti, AK Parti sandıkla gelir sandıkla gider. Ama AK Parti işlerini istişare ile yapar. Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin anlayabileceği bir şey değildir. O yüzden ben onları milletin mahşeri vicdanına havale ediyorum” şeklinde konuştu.



Coşkun Sağlamdin